https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html

Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества

Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025

Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Яркие кадры с памятных церемоний — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 23.02.2025

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фото

день защитника отечества

каспийская флотилия

владимир путин

россия

анапа

москва

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В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Яркие кадры с памятных церемоний — в фотоленте ria.ru.

россия

анапа

москва

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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