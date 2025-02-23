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Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
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13:09 23.02.2025 (обновлено: 15:44 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html
Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества
Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Яркие кадры с памятных церемоний — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 23.02.2025
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день защитника отечества
каспийская флотилия
владимир путин
россия
анапа
москва
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В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Яркие кадры с памятных церемоний — в фотоленте ria.ru.
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анапа
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фото, фото, день защитника отечества, каспийская флотилия, владимир путин, россия, анапа, москва
Фото, День защитника Отечества, Каспийская флотилия, Владимир Путин, Россия, Анапа, Москва

Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества

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В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Яркие кадры с памятных церемоний — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Празднование Дня защитника Отечества

Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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1 из 11
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Свое нынешнее название памятная дата получила в 1995 году. В новейшей истории его смысл расширился.

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику, посвященному Героям – участникам СВО, на праздновании Дня защитника Отечества в Чите

Свое нынешнее название памятная дата получила в 1995 году. В новейшей истории его смысл расширился.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На фото: торжественная церемония возложения цветов к обелиску "Город-герой Ленинград" в честь Дня защитника Отечества на площади Восстания в Санкт-Петербурге.

Торжественная церемония возложения цветов к обелиску Город-герой Ленинград в честь Дня защитника Отечества на площади Восстания в Санкт-Петербурге

На фото: торжественная церемония возложения цветов к обелиску "Город-герой Ленинград" в честь Дня защитника Отечества на площади Восстания в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, этот день также стал неформальным народным праздником всех мужчин.

Церемония полуденного выстрела из артиллерийского орудия на смотровой площадке Титовской сопки в честь Дня защитника Отечества

В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, этот день также стал неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

По традиции президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества

По традиции президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Вместе с российским лидером в церемонии приняли участие военные, награжденные медалями Героев России.

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества

Вместе с российским лидером в церемонии приняли участие военные, награжденные медалями Героев России.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Глава государства поблагодарил защитников Родины за безупречную службу России, выразив уверенность, что военные будут и дальше надежно защищать страну и ее жителей.

Празднование Дня защитника Отечества

Глава государства поблагодарил защитников Родины за безупречную службу России, выразив уверенность, что военные будут и дальше надежно защищать страну и ее жителей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: жители Анапы на торжественной церемонии возложения гирлянды Славы.

Празднование Дня защитника Отечества

На фото: жители Анапы на торжественной церемонии возложения гирлянды Славы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По всей стране у мемориалов Вечного огня, памятников героям войн прошли мероприятия.

На церемонии возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю. А. Гагарина в Симферополе

По всей стране у мемориалов Вечного огня, памятников героям войн прошли мероприятия.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Традиционно 23 февраля вечером проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Возложение цветов к Вечному огню и открытие Аллеи героев СВО на Завокзальном мемориальном комплексе в Сочи в День защитника Отечества

Традиционно 23 февраля вечером проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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10 из 11
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На фото: торжественная отправка в Ростове-на-Дону подарков масштабного сбора ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции.

Торжественная отправка в Ростове-на-Дону подарков масштабного сбора ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции

На фото: торжественная отправка в Ростове-на-Дону подарков масштабного сбора ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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11 из 11
 
ФотоДень защитника ОтечестваКаспийская флотилияВладимир ПутинРоссияАнапаМосква
 
 
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