Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Свое нынешнее название памятная дата получила в 1995 году. В новейшей истории его смысл расширился.
Свое нынешнее название памятная дата получила в 1995 году. В новейшей истории его смысл расширился.
На фото: торжественная церемония возложения цветов к обелиску "Город-герой Ленинград" в честь Дня защитника Отечества на площади Восстания в Санкт-Петербурге.
На фото: торжественная церемония возложения цветов к обелиску "Город-герой Ленинград" в честь Дня защитника Отечества на площади Восстания в Санкт-Петербурге.
В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, этот день также стал неформальным народным праздником всех мужчин.
В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, этот день также стал неформальным народным праздником всех мужчин.
По традиции президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
По традиции президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Вместе с российским лидером в церемонии приняли участие военные, награжденные медалями Героев России.
Вместе с российским лидером в церемонии приняли участие военные, награжденные медалями Героев России.
Глава государства поблагодарил защитников Родины за безупречную службу России, выразив уверенность, что военные будут и дальше надежно защищать страну и ее жителей.
Глава государства поблагодарил защитников Родины за безупречную службу России, выразив уверенность, что военные будут и дальше надежно защищать страну и ее жителей.
На фото: жители Анапы на торжественной церемонии возложения гирлянды Славы.
На фото: жители Анапы на торжественной церемонии возложения гирлянды Славы.
По всей стране у мемориалов Вечного огня, памятников героям войн прошли мероприятия.
По всей стране у мемориалов Вечного огня, памятников героям войн прошли мероприятия.
Традиционно 23 февраля вечером проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Традиционно 23 февраля вечером проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
На фото: торжественная отправка в Ростове-на-Дону подарков масштабного сбора ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции.
На фото: торжественная отправка в Ростове-на-Дону подарков масштабного сбора ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции.