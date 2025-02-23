https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001069481.html

Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу

Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу - РИА Новости, 23.02.2025

Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу

Священники поздравят воинов с 23 февраля на фронте и в тылу, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:08:00+03:00

2025-02-23T03:08:00+03:00

2025-02-23T08:58:00+03:00

религия

общество

россия

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религия

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Священники поздравят воинов с 23 февраля на фронте и в тылу, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков "Задача поздравить воинов с 23 февраля духовенству поставлена, исполняют ее священники на местах – и на фронте, и в тылу: словом поздравят, подарки привезут, в госпиталях могут концерты организовать. Как говорил мною уважаемый друг, ныне покойный герой России протоиерей Михаил Васильев: "разные сюжеты возможны", - сказал отец Дмитрий Василенков в беседе с агентством. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20250223/kosmonavty-2001061639.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил васильев, религия, день защитника отечества