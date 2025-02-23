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Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу - РИА Новости, 23.02.2025
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Религия
 
03:08 23.02.2025 (обновлено: 08:58 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001069481.html
Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу
Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу - РИА Новости, 23.02.2025
Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу
Священники поздравят воинов с 23 февраля на фронте и в тылу, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T03:08:00+03:00
2025-02-23T08:58:00+03:00
религия
общество
россия
михаил васильев
религия
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Священники поздравят воинов с 23 февраля на фронте и в тылу, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков "Задача поздравить воинов с 23 февраля духовенству поставлена, исполняют ее священники на местах – и на фронте, и в тылу: словом поздравят, подарки привезут, в госпиталях могут концерты организовать. Как говорил мною уважаемый друг, ныне покойный герой России протоиерей Михаил Васильев: "разные сюжеты возможны", - сказал отец Дмитрий Василенков в беседе с агентством. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20250223/kosmonavty-2001061639.html
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общество, россия, михаил васильев, религия, день защитника отечества
Религия, Общество, Россия, Михаил Васильев, Религия, День защитника Отечества
Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу

Православные священники поздравят воинов СВО с Днем защитника Отечества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Священники поздравят воинов с 23 февраля на фронте и в тылу, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков
"Задача поздравить воинов с 23 февраля духовенству поставлена, исполняют ее священники на местах – и на фронте, и в тылу: словом поздравят, подарки привезут, в госпиталях могут концерты организовать. Как говорил мною уважаемый друг, ныне покойный герой России протоиерей Михаил Васильев: "разные сюжеты возможны", - сказал отец Дмитрий Василенков в беседе с агентством.
Читайте полный текст интервью >>
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества
00:46
 
РелигияОбществоРоссияМихаил ВасильевРелигияДень защитника Отечества
 
 
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