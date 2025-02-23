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Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу
Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу - РИА Новости, 23.02.2025
Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу
Священники поздравят воинов с 23 февраля на фронте и в тылу, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T03:08:00+03:00
2025-02-23T03:08:00+03:00
2025-02-23T08:58:00+03:00
религия
общество
россия
михаил васильев
религия
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Священники поздравят воинов с 23 февраля на фронте и в тылу, рассказал в интервью РИА Новости главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков "Задача поздравить воинов с 23 февраля духовенству поставлена, исполняют ее священники на местах – и на фронте, и в тылу: словом поздравят, подарки привезут, в госпиталях могут концерты организовать. Как говорил мною уважаемый друг, ныне покойный герой России протоиерей Михаил Васильев: "разные сюжеты возможны", - сказал отец Дмитрий Василенков в беседе с агентством. Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил васильев, религия, день защитника отечества
Религия, Общество, Россия, Михаил Васильев, Религия, День защитника Отечества
Священники поздравят воинов с 23 Февраля на фронте и в тылу
Православные священники поздравят воинов СВО с Днем защитника Отечества