https://ria.ru/20250223/pozhar-2001071462.html

В Москве установят размер ущерба после пожара в здании института

В Москве установят размер ущерба после пожара в здании института - РИА Новости, 23.02.2025

В Москве установят размер ущерба после пожара в здании института

Специалисты устанавливают ущерб, причиненный пожаром, который произошел в здании Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:30:00+03:00

2025-02-23T03:30:00+03:00

2025-02-23T03:30:00+03:00

происшествия

москва

российская академия наук

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Специалисты устанавливают ущерб, причиненный пожаром, который произошел в здании Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Материальный ущерб в настоящее время устанавливается", - сказал собеседник агентства. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду в здании Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. В тушении принимали участие три вертолета, ликвидировали пожар только утром. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000540147.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, российская академия наук, пожар в здании института вычислительной техники в москве