В Москве установят размер ущерба после пожара в здании института
В Москве установят размер ущерба после пожара в здании института имени Лебедева
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве
Тушение пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Специалисты устанавливают ущерб, причиненный пожаром, который произошел в здании Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Материальный ущерб в настоящее время устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду в здании Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. В тушении принимали участие три вертолета, ликвидировали пожар только утром. Пострадавших нет.
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