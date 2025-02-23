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Матвиенко оценила эффективность российской армии - РИА Новости, 23.02.2025
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08:38 23.02.2025 (обновлено: 08:39 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/matvienko-2001083266.html
Матвиенко оценила эффективность российской армии
Матвиенко оценила эффективность российской армии - РИА Новости, 23.02.2025
Матвиенко оценила эффективность российской армии
Специальная военная операция, в ходе которой России противостоит фактически всё НАТО, показала, что сегодня в мире нет более эффективной армии, чем российская,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:38:00+03:00
2025-02-23T08:39:00+03:00
россия
валентина матвиенко
нато
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Специальная военная операция, в ходе которой России противостоит фактически всё НАТО, показала, что сегодня в мире нет более эффективной армии, чем российская, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Последовательный, твердый, а в иных случаях и жестко проводимый курс на восстановление и укрепление военной мощи нашего Отечества дал зримые результаты. Специальная военная операция, в ходе которой России противостоит фактически всё НАТО, ясно показывает: сегодня в мире нет более эффективной армии, чем в России", - отметила спикер в публикации на сайте СФ, приуроченной к Дню защитника Отечества. Она подчеркнула, что солдаты и офицеры достойно продолжают славные воинские традиции, "как их деды и прадеды, проявляют героизм, мужество, отвагу, высокую боевую выучку" в сражениях "за свободу и независимость нашей Родины, за наше право самостоятельно определять свой путь развития". "Мы с гордостью можем сказать: Россия была, есть и будет страной героев, страной защитников Отечества", - добавила председатель СФ. Матвиенко отметила, что государство и дальше будет делать всё, чтобы помочь защитникам Отечества исполнять их священный долг, поддержать их самих и их семьи. "По решению президента России нынешний год объявлен Годом защитника Отечества. И мы в Совете Федерации будем продолжать работу над совершенствованием законодательной базы, регулирующей вопросы правовой и социальной защиты бойцов. И, что не менее важно, - следить за тем, насколько эффективно реализуются уже принятые законы, выстроена работа в регионах по реабилитации, трудоустройству, другой помощи солдатам и офицерам, ветеранам СВО, как полно обеспечиваются социальные гарантии их семьям", - написала политик. По словам Матвиенко, в современной войне не только не ослабла, а усиливается роль идейного противостояния, борьбы за умы и души людей, идущей в области информации, идеологии, пропаганды, воспитания. "Считаю, нам многое здесь удалось сделать. Мы вправе гордиться высокими моральными, психологическими качествами наших солдат и офицеров", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20240907/matvienko-1971220112.html
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россия, валентина матвиенко, нато, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, НАТО, Совет Федерации РФ
Матвиенко оценила эффективность российской армии

Матвиенко: в мире нет более эффективной армии, чем российская

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Специальная военная операция, в ходе которой России противостоит фактически всё НАТО, показала, что сегодня в мире нет более эффективной армии, чем российская, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Последовательный, твердый, а в иных случаях и жестко проводимый курс на восстановление и укрепление военной мощи нашего Отечества дал зримые результаты. Специальная военная операция, в ходе которой России противостоит фактически всё НАТО, ясно показывает: сегодня в мире нет более эффективной армии, чем в России", - отметила спикер в публикации на сайте СФ, приуроченной к Дню защитника Отечества.
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Она подчеркнула, что солдаты и офицеры достойно продолжают славные воинские традиции, "как их деды и прадеды, проявляют героизм, мужество, отвагу, высокую боевую выучку" в сражениях "за свободу и независимость нашей Родины, за наше право самостоятельно определять свой путь развития".
"Мы с гордостью можем сказать: Россия была, есть и будет страной героев, страной защитников Отечества", - добавила председатель СФ.
Матвиенко отметила, что государство и дальше будет делать всё, чтобы помочь защитникам Отечества исполнять их священный долг, поддержать их самих и их семьи.
"По решению президента России нынешний год объявлен Годом защитника Отечества. И мы в Совете Федерации будем продолжать работу над совершенствованием законодательной базы, регулирующей вопросы правовой и социальной защиты бойцов. И, что не менее важно, - следить за тем, насколько эффективно реализуются уже принятые законы, выстроена работа в регионах по реабилитации, трудоустройству, другой помощи солдатам и офицерам, ветеранам СВО, как полно обеспечиваются социальные гарантии их семьям", - написала политик.
По словам Матвиенко, в современной войне не только не ослабла, а усиливается роль идейного противостояния, борьбы за умы и души людей, идущей в области информации, идеологии, пропаганды, воспитания.
"Считаю, нам многое здесь удалось сделать. Мы вправе гордиться высокими моральными, психологическими качествами наших солдат и офицеров", - подчеркнула она.
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РоссияВалентина МатвиенкоНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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