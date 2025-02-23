Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, какие льготы положены пенсионерам - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/lgoty-2001067626.html
В Госдуме рассказали, какие льготы положены пенсионерам
В Госдуме рассказали, какие льготы положены пенсионерам - РИА Новости, 23.02.2025
В Госдуме рассказали, какие льготы положены пенсионерам
Российским пенсионерам доступны налоговые вычеты по земельному налогу, бесплатное проведение газа до участка, а в некоторых регионах предусмотрены услуги... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T02:25:00+03:00
2025-02-23T02:25:00+03:00
россия
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российским пенсионерам доступны налоговые вычеты по земельному налогу, бесплатное проведение газа до участка, а в некоторых регионах предусмотрены услуги социальных работников, которые могут оказывать помощь в обработке земли, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Одним из наиболее значимых механизмов поддержки является налоговый вычет по земельному налогу. В соответствии с действующим законодательством налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли. Таким образом, если площадь участка не превышает 6 соток, налог с него не взимается. Если же площадь больше, налог начисляется только на превышение установленного порога. Однако эта льгота действует лишь на один земельный участок, находящийся в собственности пенсионера, вне зависимости от категории земель и цели их использования", - сказал Гаврилов агентству. По его словам, дополнительно в ряде регионов приняты нормы, расширяющие объем необлагаемой налогом площади или полностью освобождающие пенсионеров от уплаты земельного налога, такие меры способствуют снижению финансовой нагрузки на граждан пожилого возраста, но носят локальный характер, то есть в отдельных регионах России. "Кроме налоговых послаблений, пенсионеры могут принять участие в программах, направленных на улучшение инфраструктурных условий ведения хозяйства. Например, в рамках социальной газификации проводится бесплатное подведение газа до границ участка. Условием для участия в программе является наличие зарегистрированного жилого дома", - отметил депутат. По мнению парламентария, аналогичные меры стоит рассмотреть и в отношении электрификации земельных участков пенсионеров, особенно в сельской местности, где затраты на подключение могут оказаться значительными. "Только не как с газом, который идет до границ участка, а непосредственно подводить электричество хотя бы к одному объекту на участке, например, к садовому дому или к фонарю, чтобы на участке у пенсионера было подведено электричество, и он уже не тратился на дополнительные подключения", - считает он. Также Гаврилов сообщил, что в отдельных субъектах действует система поддержки пенсионеров в вопросах благоустройства и содержания земельных участков, предусмотрены услуги социальных работников, которые могут оказывать помощь в сезонной обработке земли, уходе за насаждениями и уборке территории. "Введение подобных мер на федеральном уровне позволило бы значительно облегчить содержание участков для одиноких пожилых граждан, особенно пенсионеров с ограниченными возможностями", - добавил он. Депутат отметил, что существуют и другие варианты, призванные стимулировать использование земель пенсионерами, в некоторых регионах садоводческие некоммерческие товарищества предоставляют льготы по членским взносам для пенсионеров. Однако, по его словам, такие программы зависят от решений самих СНТ и могут варьироваться. "Законодательное закрепление права и федеральные рекомендации всем СНТ на снижение взносов для пенсионеров позволили бы создать единые условия во всех садоводческих объединениях и поддержать садоводов-пенсионеров", - считает Гаврилов. По его мнению, расширение успешных региональных практик на федеральный уровень могло бы стать шагом к "повышению уровня жизни пенсионеров, владеющих земельными участками".
https://ria.ru/20241225/lgota-1991268435.html
https://ria.ru/20250211/sovfed-1998518532.html
https://ria.ru/20250213/lgoty-1998977194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, общество
Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ, Общество
В Госдуме рассказали, какие льготы положены пенсионерам

Депутат Гаврилов: пенсионерам доступны налоговые вычеты по земельному налогу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российским пенсионерам доступны налоговые вычеты по земельному налогу, бесплатное проведение газа до участка, а в некоторых регионах предусмотрены услуги социальных работников, которые могут оказывать помощь в обработке земли, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Одним из наиболее значимых механизмов поддержки является налоговый вычет по земельному налогу. В соответствии с действующим законодательством налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли. Таким образом, если площадь участка не превышает 6 соток, налог с него не взимается. Если же площадь больше, налог начисляется только на превышение установленного порога. Однако эта льгота действует лишь на один земельный участок, находящийся в собственности пенсионера, вне зависимости от категории земель и цели их использования", - сказал Гаврилов агентству.
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Пенсионерам рассказали, какой налог можно не платить
25 декабря 2024, 15:26
По его словам, дополнительно в ряде регионов приняты нормы, расширяющие объем необлагаемой налогом площади или полностью освобождающие пенсионеров от уплаты земельного налога, такие меры способствуют снижению финансовой нагрузки на граждан пожилого возраста, но носят локальный характер, то есть в отдельных регионах России.
"Кроме налоговых послаблений, пенсионеры могут принять участие в программах, направленных на улучшение инфраструктурных условий ведения хозяйства. Например, в рамках социальной газификации проводится бесплатное подведение газа до границ участка. Условием для участия в программе является наличие зарегистрированного жилого дома", - отметил депутат.
По мнению парламентария, аналогичные меры стоит рассмотреть и в отношении электрификации земельных участков пенсионеров, особенно в сельской местности, где затраты на подключение могут оказаться значительными.
"Только не как с газом, который идет до границ участка, а непосредственно подводить электричество хотя бы к одному объекту на участке, например, к садовому дому или к фонарю, чтобы на участке у пенсионера было подведено электричество, и он уже не тратился на дополнительные подключения", - считает он.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Совфеде рассказали о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров
11 февраля, 02:20
Также Гаврилов сообщил, что в отдельных субъектах действует система поддержки пенсионеров в вопросах благоустройства и содержания земельных участков, предусмотрены услуги социальных работников, которые могут оказывать помощь в сезонной обработке земли, уходе за насаждениями и уборке территории.
"Введение подобных мер на федеральном уровне позволило бы значительно облегчить содержание участков для одиноких пожилых граждан, особенно пенсионеров с ограниченными возможностями", - добавил он.
Депутат отметил, что существуют и другие варианты, призванные стимулировать использование земель пенсионерами, в некоторых регионах садоводческие некоммерческие товарищества предоставляют льготы по членским взносам для пенсионеров. Однако, по его словам, такие программы зависят от решений самих СНТ и могут варьироваться.
"Законодательное закрепление права и федеральные рекомендации всем СНТ на снижение взносов для пенсионеров позволили бы создать единые условия во всех садоводческих объединениях и поддержать садоводов-пенсионеров", - считает Гаврилов.
По его мнению, расширение успешных региональных практик на федеральный уровень могло бы стать шагом к "повышению уровня жизни пенсионеров, владеющих земельными участками".
Квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Юрист рассказала, как пенсионеры теряют льготы на ЖКУ из-за вкладов
13 февраля, 03:14
 
РоссияСергей ГавриловГосдума РФКПРФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала