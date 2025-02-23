https://ria.ru/20250223/kiev-2001180163.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T23:35:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, сигнал тревоги в Кировоградской области прозвучал в 23.16 мск, в Днепропетровской - в 23.22 мск, в Киеве тревога была объявлена в 23.33 мск. В 23.35 мск сигнал тревоги прозвучал в части Черкасской области.Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250223/obstrel-2001138246.html

https://ria.ru/20250223/syrskij-2001142504.html

киев

россия

днепропетровская область

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