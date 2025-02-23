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В Киеве проводят проверку в клубе из-за русскоязычных песен - РИА Новости, 23.02.2025
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15:31 23.02.2025 (обновлено: 18:26 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/kiev-2001133252.html
В Киеве проводят проверку в клубе из-за русскоязычных песен
В Киеве проводят проверку в клубе из-за русскоязычных песен - РИА Новости, 23.02.2025
В Киеве проводят проверку в клубе из-за русскоязычных песен
Украинская полиция проводит проверку в одном из ночных клубов Киева из-за русскоязычных песен в заведении. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинская полиция проводит проверку в одном из ночных клубов Киева из-за русскоязычных песен в заведении. "Полиция Киева пришла в один из клубов из-за песен на русском языке. &lt;...&gt; На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК Украина".По данным ряда украинских СМИ, опубликовавших видео инцидента, в ночь на воскресенье во время воздушной тревоги в одном из киевских ночных клубов молодежь развлекалась под треки русскоязычных рэперов Скриптонита (гражданин Казахстана Адиль Жалелов) и Алишера Моргенштерна*.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с другими языковыми меньшинствами.* Признан иноагентом в России.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001028077.html
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в мире, украина, киев, казахстан, скриптонит (адиль жалелов), верховная рада украины, еврокомиссия, россия
В мире, Украина, Киев, Казахстан, Скриптонит (Адиль Жалелов), Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Россия
В Киеве проводят проверку в клубе из-за русскоязычных песен

Полиция в Киеве проверяет клуб, где во время тревоги слушали русскоязычный рэп

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в Киеве
Автомобили полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинская полиция проводит проверку в одном из ночных клубов Киева из-за русскоязычных песен в заведении.
"Полиция Киева пришла в один из клубов из-за песен на русском языке. <...> На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК Украина".
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По данным ряда украинских СМИ, опубликовавших видео инцидента, в ночь на воскресенье во время воздушной тревоги в одном из киевских ночных клубов молодежь развлекалась под треки русскоязычных рэперов Скриптонита (гражданин Казахстана Адиль Жалелов) и Алишера Моргенштерна*.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с другими языковыми меньшинствами.
* Признан иноагентом в России.
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