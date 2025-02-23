https://ria.ru/20250223/fat-2000828511.html

"Лучше, чем на Западе". В России придумали средство для похудения

"Лучше, чем на Западе". В России придумали средство для похудения - РИА Новости, 23.02.2025

"Лучше, чем на Западе". В России придумали средство для похудения

В последние годы мир захлестнула эпидемия ожирения. Избыток лишнего веса приводит к многочисленным проблемам со здоровьем. Проблема крайне актуальна и для... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:00:00+03:00

2025-02-23T08:00:00+03:00

2025-02-23T08:05:00+03:00

наука

елена малышева

оксана драпкина (врач)

промомед

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Захар Андреев. В последние годы мир захлестнула эпидемия ожирения. Избыток лишнего веса приводит к многочисленным проблемам со здоровьем. Проблема крайне актуальна и для России. Какое средство придумали фармацевты для борьбы с недугом — в материале РИА Новости."Чудодейственное средство"Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet в 2022-м, ожирением страдает более миллиарда человек — то есть каждый восьмой житель планеты. В России с таким диагнозом — 44 миллиона. За последние тридцать лет показатели среди взрослых выросли более чем вдвое, среди детей и подростков — вчетверо.Многочисленные диеты не помогали. А простой рецепт “меньше есть и больше двигаться” устраивал не всех — как по объективным, так и по субъективным причинам. Однако несколько лет назад появилось лекарство, которое помогало избавляться от лишнего веса как по волшебству. Все произошло случайно.В 2012-м датские фармацевты из Novo Nordisk разработали препарат семаглутид — по сути, искусственный аналог человеческого гормона, известного как глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Гормон вырабатывается в кишечнике и регулирует разные биохимические процессы в организме, в частности выработку инсулина.Препарат, получивший коммерческое название “Оземпик”, был создан в качестве терапевтического средства при диабете второго типа. Похудение оказалось приятным побочным эффектом. Дело в том, что вещество воздействует на наши центры голода, а также задерживает опорожнение желудка, поэтому человек дольше чувствует сытость. В последние годы эндокринологи стали все чаще назначать препарат для снижения веса.Есть и минусыЭффект иногда даже слишком быстрый. Согласно одному из исследований, люди, принимавшие семаглутид, потеряли 17 процентов веса за 68 недель. За то же время другая группа, которая худела за счет контроля питания и специальных упражнений, потеряла всего около двух процентов.В результате в английском даже появилось выражение “попа оземпик” — из-за стремительной потери веса обвисает кожа.Специалисты отмечают: такие лекарства должны назначаться строго по рекомендации врача. “У них есть как показания, так и противопоказания, которые самостоятельно не выявить, а также побочные действия, которые сам пациент не может проконтролировать. Врач может минимизировать нежелательные эффекты или свести их практически к нулю, потому что понимает механизм и принцип работы препарата, в отличие от пациента”, — отмечает Карина Ярош, врача-эндокринолог, терапевт клиники DEGA.Особенно рискуют диабетики: бесконтрольный или самостоятельный прием таких препаратов может привести к гипогликемии — слишком низкому уровню сахара в крови."Много подделок"У “Оземпика" есть аналоги — например, Wegovy (действующее вещество семаглутид) и Mounjaro (комбинация двух гормонов инкретинов). Однако российские врачи не рекомендуют покупать западные препараты такого типа.“Компания Novo Nordisk официально сейчас не поставляет нам продукцию, и даже в аптеках велик шанс приобрести некачественный продукт. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда пациенты сами покупают препарат и он не работает. На рынке, в том числе в Европе, сейчас много подделок”, — говорит Ярош.Есть и российские аналоги, которые помогают в борьбе с диабетом и ожирением. Врачи называют такие лекарства, как “Семавик”, “Квинсента” (действующее вещество — семаглутид).От рака до беременностиВ феврале на рынок выходит российский препарат “Тирзетта”. Активное вещество - тирзепатид, это аналог желудочного ингибиторного полипептида и агонист рецептора GLP-1. Инъекции вводят подкожно раз в неделю.Как сообщила член совета директоров компании-производителя "Промомед" Кира Заславская, специалистам удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции.“Тирзепатид — первый препарат, который максимально селективно действует именно на жировую клетку. Он приводит к тому, что жир уходит, а мышцы остаются и мышечная ткань укрепляется", — сказала Заславская.Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что лекарство поможет взять под контроль распространение ожирения. “Я хочу нас всех поздравить с этой победой”, — подчеркнула она.По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, есть данные, что препараты этой группы снижают сердечно-сосудистые риски, в частности инфарктов и инсультов. И даже предупреждают развитие колоректального рака. И это еще не все.“Сегодня это лекарство могут назначить и акушеры-гинекологи, так как эти препараты повышают вероятность возникновения беременности, потому что ожирение не дает развиться беременности у женщин", — говорит Малышева.Председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый пообещал, что препарат будет стоить в пять-шесть раз меньше, чем в США. К тому же, как отмечают разработчики, он создан из российских компонентов без какого-либо привлечения государственных средств. А самое главное — появление лекарства обеспечивает фармакологическую безопасность России.

https://ria.ru/20250217/preparat-1999892329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена малышева, оксана драпкина (врач), промомед