https://ria.ru/20250217/preparat-1999807250.html

Первый российский препарат для похудения выходит на рынок

Первый российский препарат для похудения выходит на рынок - РИА Новости, 17.02.2025

Первый российский препарат для похудения выходит на рынок

Первый отечественный прорывной препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) выходит на рынок, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:57:00+03:00

2025-02-17T12:57:00+03:00

2025-02-17T13:41:00+03:00

россия

оксана драпкина (врач)

елена малышева

промомед

наука

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первый отечественный прорывной препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) выходит на рынок, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров компании "Промомед" Кира Заславская. "Рады поделиться с вами нашей гордостью, очередным достижением компании "Промомед" ради российской науки — появление на рынке, в руках у врачей первого полностью отечественного тирзепатида. Это действительно важнейшее событие", — сказала она на бизнес-завтраке биофармацевтической компании. Заславская отметила, что "Промомеду" удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции, поэтому можно быть уверенными в строении и качестве каждой молекулы препарата и, соответственно, в эффективности и безопасности самого средства.В свою очередь, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина указала, что ожирение стало мировой проблемой. Так, исследования показывают, что с 2003 года заболеваемость им выросла очень серьезно, причем значительно — среди мужчин. "Естественно, это надо брать под контроль. (Новый препарат. — Прим. ред.) — это российская технология взятия под контроль одного из основных факторов риска. Я хочу нас всех поздравить с этой победой. Доступный препарат с женским именем, который будет вести к здоровой, долгой и активной жизни", — пояснила Драпкина. Телеведущая, врач Елена Малышева рассказала, что уже известно о снижении сердечно-сосудистых рисков с помощью препаратов этой группы, например, инфарктов и инсультов. Кроме того, они способны предупреждать развитие колоректального рака, уточнила она. "Семаглутид и тирзепатид тоже предупреждают развитие инсульта благодаря тому, что снижают вес. Сегодня это лекарство могут назначить и акушеры-гинекологи, так как эти препараты повышают вероятность возникновения беременности, потому что ожирение не дает развиться беременности у женщин", — пояснила Малышева. Председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый добавил, что людей с диагнозом "ожирение" в России 44 миллиона, людей с диагнозом "ожирение и лишний вес" — более 60 миллионов, а охвачено терапией чуть более миллиона. По его словам, российский препарат будет стоить в пять-шесть раз меньше, чем в США. Препарат представлен в удобной для пациентов форме — растворе для подкожного введения в автоинжекторе. Делать инъекции можно самостоятельно, нажатием на кнопку, нужная дозировка уже заложена в упаковку. Средство применяется раз в неделю.

https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html

https://ria.ru/20241007/biotekhmed-1976862508.html

https://ria.ru/20250121/rak-1994832438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оксана драпкина (врач), елена малышева, промомед