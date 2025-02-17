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Первый российский препарат для похудения выходит на рынок - РИА Новости, 17.02.2025
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Наука
 
12:57 17.02.2025 (обновлено: 13:41 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/preparat-1999807250.html
Первый российский препарат для похудения выходит на рынок
Первый российский препарат для похудения выходит на рынок - РИА Новости, 17.02.2025
Первый российский препарат для похудения выходит на рынок
Первый отечественный прорывной препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) выходит на рынок, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:57:00+03:00
2025-02-17T13:41:00+03:00
россия
оксана драпкина (врач)
елена малышева
промомед
наука
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первый отечественный прорывной препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) выходит на рынок, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров компании "Промомед" Кира Заславская. "Рады поделиться с вами нашей гордостью, очередным достижением компании "Промомед" ради российской науки — появление на рынке, в руках у врачей первого полностью отечественного тирзепатида. Это действительно важнейшее событие", — сказала она на бизнес-завтраке биофармацевтической компании. Заславская отметила, что "Промомеду" удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции, поэтому можно быть уверенными в строении и качестве каждой молекулы препарата и, соответственно, в эффективности и безопасности самого средства.В свою очередь, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина указала, что ожирение стало мировой проблемой. Так, исследования показывают, что с 2003 года заболеваемость им выросла очень серьезно, причем значительно — среди мужчин. "Естественно, это надо брать под контроль. (Новый препарат. — Прим. ред.) — это российская технология взятия под контроль одного из основных факторов риска. Я хочу нас всех поздравить с этой победой. Доступный препарат с женским именем, который будет вести к здоровой, долгой и активной жизни", — пояснила Драпкина. Телеведущая, врач Елена Малышева рассказала, что уже известно о снижении сердечно-сосудистых рисков с помощью препаратов этой группы, например, инфарктов и инсультов. Кроме того, они способны предупреждать развитие колоректального рака, уточнила она. "Семаглутид и тирзепатид тоже предупреждают развитие инсульта благодаря тому, что снижают вес. Сегодня это лекарство могут назначить и акушеры-гинекологи, так как эти препараты повышают вероятность возникновения беременности, потому что ожирение не дает развиться беременности у женщин", — пояснила Малышева. Председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый добавил, что людей с диагнозом "ожирение" в России 44 миллиона, людей с диагнозом "ожирение и лишний вес" — более 60 миллионов, а охвачено терапией чуть более миллиона. По его словам, российский препарат будет стоить в пять-шесть раз меньше, чем в США. Препарат представлен в удобной для пациентов форме — растворе для подкожного введения в автоинжекторе. Делать инъекции можно самостоятельно, нажатием на кнопку, нужная дозировка уже заложена в упаковку. Средство применяется раз в неделю.
https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html
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россия, оксана драпкина (врач), елена малышева, промомед
Россия, Оксана Драпкина (врач), Елена Малышева, Промомед, Наука
Первый российский препарат для похудения выходит на рынок

Прорывной российский препарат для похудения "Тирзетта" выходит на рынок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первый отечественный прорывной препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) выходит на рынок, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров компании "Промомед" Кира Заславская.
"Рады поделиться с вами нашей гордостью, очередным достижением компании "Промомед" ради российской науки — появление на рынке, в руках у врачей первого полностью отечественного тирзепатида. Это действительно важнейшее событие", — сказала она на бизнес-завтраке биофармацевтической компании.
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Заславская отметила, что "Промомеду" удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции, поэтому можно быть уверенными в строении и качестве каждой молекулы препарата и, соответственно, в эффективности и безопасности самого средства.
В свою очередь, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина указала, что ожирение стало мировой проблемой. Так, исследования показывают, что с 2003 года заболеваемость им выросла очень серьезно, причем значительно — среди мужчин.
"Естественно, это надо брать под контроль. (Новый препарат. — Прим. ред.) — это российская технология взятия под контроль одного из основных факторов риска. Я хочу нас всех поздравить с этой победой. Доступный препарат с женским именем, который будет вести к здоровой, долгой и активной жизни", — пояснила Драпкина.
Телеведущая, врач Елена Малышева рассказала, что уже известно о снижении сердечно-сосудистых рисков с помощью препаратов этой группы, например, инфарктов и инсультов. Кроме того, они способны предупреждать развитие колоректального рака, уточнила она.
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"Семаглутид и тирзепатид тоже предупреждают развитие инсульта благодаря тому, что снижают вес. Сегодня это лекарство могут назначить и акушеры-гинекологи, так как эти препараты повышают вероятность возникновения беременности, потому что ожирение не дает развиться беременности у женщин", — пояснила Малышева.
Председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый добавил, что людей с диагнозом "ожирение" в России 44 миллиона, людей с диагнозом "ожирение и лишний вес" — более 60 миллионов, а охвачено терапией чуть более миллиона. По его словам, российский препарат будет стоить в пять-шесть раз меньше, чем в США.
Препарат представлен в удобной для пациентов форме — растворе для подкожного введения в автоинжекторе. Делать инъекции можно самостоятельно, нажатием на кнопку, нужная дозировка уже заложена в упаковку. Средство применяется раз в неделю.
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