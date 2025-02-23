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В Армении отметили День защитника Отечества концертом - РИА Новости, 23.02.2025
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22:27 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/erevan-2001173256.html
В Армении отметили День защитника Отечества концертом
В Армении отметили День защитника Отечества концертом - РИА Новости, 23.02.2025
В Армении отметили День защитника Отечества концертом
Празднуемый в России 23 февраля День защитника Отечества отметили в Доме Москвы в Ереване праздничным концертом. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:27:00+03:00
2025-02-23T22:27:00+03:00
россия
армения
ереван
день защитника отечества
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Празднуемый в России 23 февраля День защитника Отечества отметили в Доме Москвы в Ереване праздничным концертом. "В ходе концерта под названием "Слава защитникам Отечества: Память. Честь. Традиции" в исполнении заслуженной артистки Республики Крым Вероники Голубицкой, актера и певца Давида Хачатряна, лауреата международных и республиканских конкурсов Артура Агаджанова и вокальной группы Only Girls прозвучали песни военных лет, произведения российских и армянских композиторов", - сообщает пресс-служба Дома Москвы. Ведущей вечера была заслуженная артистка Армении Вероника Сароян. "В свое время этот праздник широко отмечался на всем постсоветском пространстве, и я рад, что мы продолжаем сохранять эти традиции, ведь в этом празднике изначально заложен высокий смысл: любить Родину и уметь ее защищать", - сказал директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян. По его словам, в 2025 году день 23 февраля наполнен особым смыслом, так как этот год объявлен в России Годом защитника Отечества. "Мы гордимся подвигом наших героев, которые во все времена верой и правдой служили своей Родине, творя действительно великие победы. Многие из таких ратных триумфов имели поистине судьбоносное значение не только для России и Армении, но и для всего мира. Именно такой стала Победа в Великой Отечественной войне, 80-летие которой мы будем торжественно отмечать в мае. А сегодня хочу поздравить всех военнослужащих и ветеранов с их праздником", – отметил Меликян. На мероприятии присутствовали представители посольств Российской Федерации и Белоруссии в Армении, представители российских организаций, деятели культуры. Гости вечера также смогли ознакомиться с выставкой "Подвиг через искусство", где были представлены репродукции работ художников, посвященных теме войны и защиты Отечества.
https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html
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https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html
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россия, армения, ереван, день защитника отечества, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Армения, Ереван, День защитника Отечества, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Армении отметили День защитника Отечества концертом

В Доме Москвы в Ереване отметили День защитника Отечества концертом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Празднуемый в России 23 февраля День защитника Отечества отметили в Доме Москвы в Ереване праздничным концертом.
"В ходе концерта под названием "Слава защитникам Отечества: Память. Честь. Традиции" в исполнении заслуженной артистки Республики Крым Вероники Голубицкой, актера и певца Давида Хачатряна, лауреата международных и республиканских конкурсов Артура Агаджанова и вокальной группы Only Girls прозвучали песни военных лет, произведения российских и армянских композиторов", - сообщает пресс-служба Дома Москвы.
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Ведущей вечера была заслуженная артистка Армении Вероника Сароян.
"В свое время этот праздник широко отмечался на всем постсоветском пространстве, и я рад, что мы продолжаем сохранять эти традиции, ведь в этом празднике изначально заложен высокий смысл: любить Родину и уметь ее защищать", - сказал директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян.
По его словам, в 2025 году день 23 февраля наполнен особым смыслом, так как этот год объявлен в России Годом защитника Отечества.
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"Мы гордимся подвигом наших героев, которые во все времена верой и правдой служили своей Родине, творя действительно великие победы. Многие из таких ратных триумфов имели поистине судьбоносное значение не только для России и Армении, но и для всего мира. Именно такой стала Победа в Великой Отечественной войне, 80-летие которой мы будем торжественно отмечать в мае. А сегодня хочу поздравить всех военнослужащих и ветеранов с их праздником", – отметил Меликян.
На мероприятии присутствовали представители посольств Российской Федерации и Белоруссии в Армении, представители российских организаций, деятели культуры.
Гости вечера также смогли ознакомиться с выставкой "Подвиг через искусство", где были представлены репродукции работ художников, посвященных теме войны и защиты Отечества.
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