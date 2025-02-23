https://ria.ru/20250223/dtp-2001137656.html

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге - РИА Новости, 23.02.2025

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге

ДТП с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и легковой машины произошло в воскресенье во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пострадал, по... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:14:00+03:00

2025-02-23T16:14:00+03:00

2025-02-23T17:20:00+03:00

происшествия

авто

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. ДТП с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и легковой машины произошло в воскресенье во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пострадал, по предварительным данным, один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и автомобиля Ford на Лиговском проспекте, 215 поступило в полицию Фрунзенского района около 13.05 мск. "Предварительно установлено, что в аварии пострадал 38-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Позже в ГУМВД уточнили, что после ДТП в больницу доставлен 38-летний водитель Ford Mondeo. Предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи с включёнными световыми сигналами пересекал перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем, а затем задел ограждение трамвайных путей на проезжей части.По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20250218/dtp-1999962056.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)