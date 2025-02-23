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Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге - РИА Новости, 23.02.2025
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16:14 23.02.2025 (обновлено: 17:20 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/dtp-2001137656.html
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге - РИА Новости, 23.02.2025
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге
ДТП с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и легковой машины произошло в воскресенье во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пострадал, по... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:14:00+03:00
2025-02-23T17:20:00+03:00
происшествия
авто
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. ДТП с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и легковой машины произошло в воскресенье во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пострадал, по предварительным данным, один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и автомобиля Ford на Лиговском проспекте, 215 поступило в полицию Фрунзенского района около 13.05 мск. "Предварительно установлено, что в аварии пострадал 38-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Позже в ГУМВД уточнили, что после ДТП в больницу доставлен 38-летний водитель Ford Mondeo. Предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи с включёнными световыми сигналами пересекал перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем, а затем задел ограждение трамвайных путей на проезжей части.По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250218/dtp-1999962056.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге

Один человек пострадал в ДТП со скорой помощью и легковушкой в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. ДТП с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и легковой машины произошло в воскресенье во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пострадал, по предварительным данным, один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение об аварии с участием реанимационного автомобиля скорой помощи и автомобиля Ford на Лиговском проспекте, 215 поступило в полицию Фрунзенского района около 13.05 мск.
"Предварительно установлено, что в аварии пострадал 38-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Позже в ГУМВД уточнили, что после ДТП в больницу доставлен 38-летний водитель Ford Mondeo. Предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи с включёнными световыми сигналами пересекал перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем, а затем задел ограждение трамвайных путей на проезжей части.
По факту ДТП проводится проверка.
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