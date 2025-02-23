https://ria.ru/20250223/dnr-2001134072.html

В Красноармейске обокрали храм УПЦ

В Красноармейске обокрали храм УПЦ - РИА Новости, 23.02.2025

В Красноармейске обокрали храм УПЦ

Неизвестные обокрали и устроили погром в храме канонической Украинской православной церкви в городе Красноармейск на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:39:00+03:00

2025-02-23T15:39:00+03:00

2025-02-23T15:39:00+03:00

красноармейск

киев

донецкая народная республика

николай чудотворец

владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Неизвестные обокрали и устроили погром в храме канонической Украинской православной церкви в городе Красноармейск на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в воскресенье в Telegram-канале УПЦ. "Ночью вандалы осквернили храм в честь святого Николая Чудотворца в Покровске (до переименования Киевом Красноармейск – ред.)… Злоумышленники выломали храмовые двери, похитили церковные подсвечники, колокола, а также устроили погром в алтаре", - говорится в сообщении, опубликованном УПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250223/svyaschenniki-2001124250.html

красноармейск

киев

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноармейск, киев, донецкая народная республика, николай чудотворец, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире