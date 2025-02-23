https://ria.ru/20250223/daniya-2001142699.html

В Дании возложили венки к памятникам советских воинов

В Дании возложили венки к памятникам советских воинов - РИА Новости, 23.02.2025

В Дании возложили венки к памятникам советских воинов

Дипломаты посольства России в Дании возложили венки к памятникам советских воинов в Копенгагене по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:14:00+03:00

2025-02-23T17:14:00+03:00

2025-02-23T17:14:00+03:00

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копенгаген

день защитника отечества

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Дании возложили венки к памятникам советских воинов в Копенгагене по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в воскресенье в российском диппредставительстве. "По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля посол В.В. Барбин, военный атташе В.А. Греков, сотрудники посольства России в Дании и члены их семей возложили венок и цветы на кладбище "Биспебьерг" в Копенгагене к памятнику "Русский монумент", символизирующему братскую могилу советских воинов, умерших на территории Дании, а также к могиле ветерана Великой Отечественной войны С.Д.Штипельмана", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Как отмечено в публикации, Семен Давидович Штипельман воевал в составе 72-го легкого артиллерийского полка 11-ой стрелковой дивизии и в составе 92-ого артиллерийского полка 10 гвардейского стрелкового корпуса. Был участником обороны Ленинграда, Кавказа, освобождал Прибалтику, Молдавию, Венгрию, Австрию, Чехословакию.

https://ria.ru/20250223/varshava-2001130734.html

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в мире, дания, россия, копенгаген, день защитника отечества, великая отечественная война (1941-1945)