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В Ереване открылся музей маршала Баграмяна - РИА Новости, 23.02.2025
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17:45 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/bagramjan-2001145159.html
В Ереване открылся музей маршала Баграмяна
В Ереване открылся музей маршала Баграмяна - РИА Новости, 23.02.2025
В Ереване открылся музей маршала Баграмяна
Центр боевой славы – музей знаменитого советского военачальника, маршала Советского Союза Ивана Баграмяна открылся в воскресенье в Ереване, в здании объединения РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:45:00+03:00
2025-02-23T17:45:00+03:00
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Центр боевой славы – музей знаменитого советского военачальника, маршала Советского Союза Ивана Баграмяна открылся в воскресенье в Ереване, в здании объединения ветеранов Армении, носящей имя полководца, передает корреспондент РИА Новости. "В славной плеяде полководцев Советской армии почетное место занимает талантливый сын армянского народа, дважды герой Советского Союза, маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. Его имя золотыми буквами вписано в летопись истории Великой Отечественной войны. Открывая центр боевой славы - музей Ивана Христофоровича Баграмяна, мы также отдаем дань уважения сотням тысячам армянских бойцов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны", - заявил в ходе церемонии открытия председатель объединения ветеранов Армении имени маршала Баграмяна Симон Есаян. Официально музей открыли, перерезав красную ленту, внук маршала Иван Баграмян и ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян. "Для нашей семьи это большой праздник. Мы испытываем чувство гордости, благодарности ко всем тем, кто принимал участие в оформлении экспозиции этого нового музея. И теперь можно смело говорить, что в Ереване есть музей Баграмяна", - сказал журналистам внук военачальника. Он сообщил, что передаст музею последнее издание книги Баграмяна "Мои воспоминания" и часы. По словам посла России в Армении Сергея Копыркина, символично, что этот мемориальный центр открывается 23 февраля - в день, который многие помнят как День Советской армии и Военно-морского флота, и который сейчас отмечается в России как День защитника Отечества. "Этот праздник очень символичен, потому что он символизирует то, что объединяло нас, наши народы, на протяжении очень многих веков, в том числе и в тяжелейшей борьбе за нашу общую Великую Победу 80 лет назад. И, конечно, имя Ивана Христофоровича Баграмяна является одним из ярких примеров того единства, братского единения, боевого единения, боевого братства, которое помогло нам достичь этой Великой Победы", - отметил посол. По его словам, имя Баграмяна – достояние не только Армении, но и России, Белоруссии, всех народов СССР, усилиями которых была достигнута Победа "Это не только дань памяти Ивана Христофоровича, это дань памяти нашей общей истории. Но я абсолютно убежден, что это очень важный патриотический шаг в Республике Армения. Нам очень важно помнить нашу историю, потому что это источник нашей силы сегодня и завтра. Россия это очень хорошо понимает, и я желаю, чтобы те великие исторические достижения наших народов способствовали решению очень непростых задач, преодолению очень непростых вызовов, которые стоят перед нашими странами", - сказал Копыркин. Посол Белоруссии в Армении Александр Конюк отметил, что имя Баграмяна в его стране священно. "Потому что он (Баграмян – ред.) участвовал в освобождении Белоруссии, моей страны, и он доказал, что дружба между нашими народами нерушима", - подчеркнул посол. Глава представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов выразил пожелание, чтобы этот новый музей стал точкой притяжения не только для людей старшего поколения, но и для молодежи. "Конечно, для нас большой честью стало участие в этом важном проекте. И в этот знаменательный день, 23 февраля, хотел бы пожелать дорогим ветеранам крепкого здоровья", - сказал Фефилов. Работа над созданием выставки длилась шесть месяцев. Поддержку объединению ветеранов оказали должностные лица и благотворители, в частности, министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртсян, предприниматели Грачья Погосян, Артур Согомонян, Гагик Царукян. Свыше 20 фотографий музею передало госагентство "Арменпресс". Экспонаты относятся к жизни и деятельности полководца. Вместе с министерством образования, науки, культуры и спорта Армении планируется организовать посещение музея школьниками.
https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996921818.html
https://ria.ru/20250209/pashinyan-1998313682.html
https://ria.ru/20250223/pobeda-2001144631.html
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в мире, армения, россия, белоруссия, сергей копыркин, александр конюк, гагик царукян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, день защитника отечества, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Россия, Белоруссия, Сергей Копыркин, Александр Конюк, Гагик Царукян, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День защитника Отечества, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Ереване открылся музей маршала Баграмяна

Музей маршала Советского Союза Ивана Баграмяна открылся в Ереване

© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанкБаграмян и Курасов в период Белорусской операции
Баграмян и Курасов в период Белорусской операции - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Баграмян и Курасов в период Белорусской операции. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 фев – РИА Новости. Центр боевой славы – музей знаменитого советского военачальника, маршала Советского Союза Ивана Баграмяна открылся в воскресенье в Ереване, в здании объединения ветеранов Армении, носящей имя полководца, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В славной плеяде полководцев Советской армии почетное место занимает талантливый сын армянского народа, дважды герой Советского Союза, маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. Его имя золотыми буквами вписано в летопись истории Великой Отечественной войны. Открывая центр боевой славы - музей Ивана Христофоровича Баграмяна, мы также отдаем дань уважения сотням тысячам армянских бойцов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны", - заявил в ходе церемонии открытия председатель объединения ветеранов Армении имени маршала Баграмяна Симон Есаян.
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Официально музей открыли, перерезав красную ленту, внук маршала Иван Баграмян и ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян.
«
"Для нашей семьи это большой праздник. Мы испытываем чувство гордости, благодарности ко всем тем, кто принимал участие в оформлении экспозиции этого нового музея. И теперь можно смело говорить, что в Ереване есть музей Баграмяна", - сказал журналистам внук военачальника.
Он сообщил, что передаст музею последнее издание книги Баграмяна "Мои воспоминания" и часы.
По словам посла России в Армении Сергея Копыркина, символично, что этот мемориальный центр открывается 23 февраля - в день, который многие помнят как День Советской армии и Военно-морского флота, и который сейчас отмечается в России как День защитника Отечества.
"Этот праздник очень символичен, потому что он символизирует то, что объединяло нас, наши народы, на протяжении очень многих веков, в том числе и в тяжелейшей борьбе за нашу общую Великую Победу 80 лет назад. И, конечно, имя Ивана Христофоровича Баграмяна является одним из ярких примеров того единства, братского единения, боевого единения, боевого братства, которое помогло нам достичь этой Великой Победы", - отметил посол.
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По его словам, имя Баграмяна – достояние не только Армении, но и России, Белоруссии, всех народов СССР, усилиями которых была достигнута Победа
«
"Это не только дань памяти Ивана Христофоровича, это дань памяти нашей общей истории. Но я абсолютно убежден, что это очень важный патриотический шаг в Республике Армения. Нам очень важно помнить нашу историю, потому что это источник нашей силы сегодня и завтра. Россия это очень хорошо понимает, и я желаю, чтобы те великие исторические достижения наших народов способствовали решению очень непростых задач, преодолению очень непростых вызовов, которые стоят перед нашими странами", - сказал Копыркин.
Посол Белоруссии в Армении Александр Конюк отметил, что имя Баграмяна в его стране священно.
"Потому что он (Баграмян – ред.) участвовал в освобождении Белоруссии, моей страны, и он доказал, что дружба между нашими народами нерушима", - подчеркнул посол.
Глава представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов выразил пожелание, чтобы этот новый музей стал точкой притяжения не только для людей старшего поколения, но и для молодежи.
"Конечно, для нас большой честью стало участие в этом важном проекте. И в этот знаменательный день, 23 февраля, хотел бы пожелать дорогим ветеранам крепкого здоровья", - сказал Фефилов.
Работа над созданием выставки длилась шесть месяцев. Поддержку объединению ветеранов оказали должностные лица и благотворители, в частности, министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртсян, предприниматели Грачья Погосян, Артур Согомонян, Гагик Царукян. Свыше 20 фотографий музею передало госагентство "Арменпресс". Экспонаты относятся к жизни и деятельности полководца. Вместе с министерством образования, науки, культуры и спорта Армении планируется организовать посещение музея школьниками.
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