https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000995508.html

"Это крик": в Киеве заявили о панической реакции Зеленского на слова Маска

"Это крик": в Киеве заявили о панической реакции Зеленского на слова Маска - РИА Новости, 22.02.2025

"Это крик": в Киеве заявили о панической реакции Зеленского на слова Маска

Украинская власть кричит от страха после обвинений Илона Маска в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры в Киеве, написал в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:42:00+03:00

2025-02-22T14:42:00+03:00

2025-02-22T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинская власть кричит от страха после обвинений Илона Маска в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры в Киеве, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Ранее Маск заявил, что Владимир Зеленский виновен в убийстве Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме."Третий день со стороны США следуют прямые обвинения в адрес Зеленского в убийстве американского журналиста. Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?" — отметил Дубинский.По словам депутата, если киевский режим не даст ответ, расплачиваться придется всей Украине.В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию, но диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001018965.html

https://ria.ru/20250222/zelenskaya-2001004945.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, илон маск, верховная рада украины, киев