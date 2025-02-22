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Рябков анонсировал новую встречу представителей России и США - РИА Новости, 22.02.2025
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09:12 22.02.2025 (обновлено: 09:51 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/vstrecha-2000956123.html
Рябков анонсировал новую встречу представителей России и США
Рябков анонсировал новую встречу представителей России и США - РИА Новости, 22.02.2025
Рябков анонсировал новую встречу представителей России и США
Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:12:00+03:00
2025-02-22T09:51:00+03:00
сша
россия
в мире
сергей лавров
сергей рябков
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
ближний восток
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Принципиальная договоренность о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне. Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее. Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель", — сказал он.Дипломат уточнил, что встреча состоится в третьей стране, сейчас согласовывают конкретное место."Мы передали еще в Эр-Рияде элементы нашего подхода к этим вопросам (раздражителей в отношениях. — Прим. ред.). Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в том числе при необходимости, отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки", — пояснил Рябков.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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сша, россия, в мире, сергей лавров, сергей рябков, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, ближний восток, саудовская аравия
США, Россия, В мире, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Ближний Восток, Саудовская Аравия
Рябков анонсировал новую встречу представителей России и США

Рябков: новая встреча представителей РФ и США состоится в течение двух недель

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Принципиальная договоренность о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне. Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее. Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель", — сказал он.
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Дипломат уточнил, что встреча состоится в третьей стране, сейчас согласовывают конкретное место.
"Мы передали еще в Эр-Рияде элементы нашего подхода к этим вопросам (раздражителей в отношениях. — Прим. ред.). Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в том числе при необходимости, отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки", — пояснил Рябков.

По итогам переговоров в Эр-Рияде глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях.

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Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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СШАРоссияВ миреСергей ЛавровСергей РябковЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеБлижний ВостокСаудовская Аравия
 
 
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