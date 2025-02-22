https://ria.ru/20250222/ukraina-2001037996.html

"Куда он делся?": в Киеве заявили о пропаже лучшего "друга" Украины

"Куда он делся?": в Киеве заявили о пропаже лучшего "друга" Украины - РИА Новости, 22.02.2025

"Куда он делся?": в Киеве заявили о пропаже лучшего "друга" Украины

Экс-премьер Великобритании резко исчез на фоне переговоров США и России по разрешению конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании резко исчез на фоне переговоров США и России по разрешению конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой", — поинтересовался офицер.По словам полковника, он не единственный из так называемых друзей Киева, которые "исчезли" за последнее время.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что главу киевского режима не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250222/ssha-2001031915.html

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