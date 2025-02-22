https://ria.ru/20250222/ukraina-2001030843.html

Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине

Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.02.2025

Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил о приверженности американского президента Дональда Трампа положить конец... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T19:21:00+03:00

2025-02-22T19:21:00+03:00

2025-02-22T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил о приверженности американского президента Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту, следует из пресс-релиза на сайте госдепа. "Госсекретарь Марко Рубио в пятницу провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы подтвердить приверженность президента Трампа прекращению конфликта на Украине, в том числе посредством эффективных действий в Совете Безопасности ООН", - говорится в публикации. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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https://ria.ru/20250221/tramp-2000727199.html

https://ria.ru/20250221/soglashenie-2000721665.html

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