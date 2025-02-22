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Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
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19:21 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001030843.html
Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине
Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил о приверженности американского президента Дональда Трампа положить конец... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:21:00+03:00
2025-02-22T19:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил о приверженности американского президента Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту, следует из пресс-релиза на сайте госдепа. "Госсекретарь Марко Рубио в пятницу провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы подтвердить приверженность президента Трампа прекращению конфликта на Украине, в том числе посредством эффективных действий в Совете Безопасности ООН", - говорится в публикации. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000966989.html
https://ria.ru/20250220/peregovory-2000658238.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000727199.html
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россия, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, владимир путин, оон, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, НАТО, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Рубио заявил о приверженности Трампа прекратить конфликт на Украине

Рубио заявил главе МИД Украины о приверженности Трампа положить конец конфликту

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил о приверженности американского президента Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту, следует из пресс-релиза на сайте госдепа.
«
"Госсекретарь Марко Рубио в пятницу провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы подтвердить приверженность президента Трампа прекращению конфликта на Украине, в том числе посредством эффективных действий в Совете Безопасности ООН", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины
Вчера, 10:28
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Пряник для России". В Польше назвали условия Трампа для сделки по Украине
20 февраля, 21:48
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины
21 февраля, 10:55
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги США и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией
21 февраля, 10:33
 
РоссияСШАУкраинаМарко РубиоДональд ТрампВладимир ПутинООННАТОПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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