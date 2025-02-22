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В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов
В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2025
В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов
В Днепропетровской области уничтожен крупный логистический центр ВСУ, где находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:32:00+03:00
2025-02-22T13:32:00+03:00
2025-02-22T13:33:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. В Днепропетровской области уничтожен крупный логистический центр ВСУ, где находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В городе Верхнеднепровск в Днепропетровской области в результате как минимум двух ударов беспилотниками "Герань" уничтожен крупный логистический центр ВСУ, в котором находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, там же уничтожен склад горюче-смазочных материалов с большими запасами дизельного топлива и грузовые военные автомобили. "Горение наблюдалось несколько часов. Это значительный удар по обеспечению боевиков ВСУ на запорожском и херсонском фронтах", - сказал Рогов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов
Рогов: в Верхнеднепровске БПЛА уничтожили базу по ремонту западной техники ВСУ