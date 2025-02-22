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В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 22.02.2025 (обновлено: 13:33 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000985562.html
В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов
В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 22.02.2025
В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов
В Днепропетровской области уничтожен крупный логистический центр ВСУ, где находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:32:00+03:00
2025-02-22T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. В Днепропетровской области уничтожен крупный логистический центр ВСУ, где находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В городе Верхнеднепровск в Днепропетровской области в результате как минимум двух ударов беспилотниками "Герань" уничтожен крупный логистический центр ВСУ, в котором находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, там же уничтожен склад горюче-смазочных материалов с большими запасами дизельного топлива и грузовые военные автомобили. "Горение наблюдалось несколько часов. Это значительный удар по обеспечению боевиков ВСУ на запорожском и херсонском фронтах", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области уничтожили логистический центр ВСУ, заявил Рогов

Рогов: в Верхнеднепровске БПЛА уничтожили базу по ремонту западной техники ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. В Днепропетровской области уничтожен крупный логистический центр ВСУ, где находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"В городе Верхнеднепровск в Днепропетровской области в результате как минимум двух ударов беспилотниками "Герань" уничтожен крупный логистический центр ВСУ, в котором находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, там же уничтожен склад горюче-смазочных материалов с большими запасами дизельного топлива и грузовые военные автомобили.
"Горение наблюдалось несколько часов. Это значительный удар по обеспечению боевиков ВСУ на запорожском и херсонском фронтах", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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