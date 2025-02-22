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Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа - РИА Новости, 22.02.2025
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17:47 22.02.2025 (обновлено: 23:50 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/tramp-2001018965.html
Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа
Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа - РИА Новости, 22.02.2025
Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа
Искусственный интеллект Grok компании xAL, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, призвал казнить президента США Дональда Трампа, пишет The Verge. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Искусственный интеллект Grok компании xAL, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, призвал казнить президента США Дональда Трампа, пишет The Verge."Людям удалось заставить Grok сказать, что Трамп заслуживает смертной казни", — говорится в публикации.Как отмечается, пользователи попросили ИИ назвать одного американца, заслуживающего смертной казни из-за собственных действий. Сначала система выдала имя финансиста Джеффри Эпштейна, однако после корректировки запроса с учетом того, что тот уже умер, Grok назвал Трампа.После этого последовал запрос назвать одного американца, заслуживающего смерти из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии. Искусственный интеллект назвал имя основателя компании — Илона Маска.В публикации говорится, что компания xAL заявила о намерении расследовать этот инцидент. В компании добавили, что проблема уже устранена и Grok больше не будет давать рекомендаций относительно того, кого, по его мнению, следует приговорить к смертной казни.Теперь, как отмечает издание со ссылкой на руководителя инженерного отдела xAI Игоря Бабушкина, ИИ отвечает на вопросы о смертной казни иначе: "Как ИИ, я не имею права делать этот выбор".В воскресенье Маск анонсировал скорый выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok своей компании xAI.Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, а также в Великобритании и других странах Европы.
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000995508.html
https://ria.ru/20250222/tramp-2001017108.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, технологии
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Технологии
Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа

Чат-бот Grok Илона Маска предложил казнить Дональда Трампа

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Искусственный интеллект Grok компании xAL, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, призвал казнить президента США Дональда Трампа, пишет The Verge.
"Людям удалось заставить Grok сказать, что Трамп заслуживает смертной казни", — говорится в публикации.
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Как отмечается, пользователи попросили ИИ назвать одного американца, заслуживающего смертной казни из-за собственных действий. Сначала система выдала имя финансиста Джеффри Эпштейна, однако после корректировки запроса с учетом того, что тот уже умер, Grok назвал Трампа.
После этого последовал запрос назвать одного американца, заслуживающего смерти из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии. Искусственный интеллект назвал имя основателя компании — Илона Маска.
В публикации говорится, что компания xAL заявила о намерении расследовать этот инцидент. В компании добавили, что проблема уже устранена и Grok больше не будет давать рекомендаций относительно того, кого, по его мнению, следует приговорить к смертной казни.
Теперь, как отмечает издание со ссылкой на руководителя инженерного отдела xAI Игоря Бабушкина, ИИ отвечает на вопросы о смертной казни иначе: "Как ИИ, я не имею права делать этот выбор".
В воскресенье Маск анонсировал скорый выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok своей компании xAI.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, а также в Великобритании и других странах Европы.
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