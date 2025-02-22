https://ria.ru/20250222/tramp-2001018965.html

Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа

Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа - РИА Новости, 22.02.2025

Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа

Искусственный интеллект Grok компании xAL, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, призвал казнить президента США Дональда Трампа, пишет The Verge. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:47:00+03:00

2025-02-22T17:47:00+03:00

2025-02-22T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Искусственный интеллект Grok компании xAL, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, призвал казнить президента США Дональда Трампа, пишет The Verge."Людям удалось заставить Grok сказать, что Трамп заслуживает смертной казни", — говорится в публикации.Как отмечается, пользователи попросили ИИ назвать одного американца, заслуживающего смертной казни из-за собственных действий. Сначала система выдала имя финансиста Джеффри Эпштейна, однако после корректировки запроса с учетом того, что тот уже умер, Grok назвал Трампа.После этого последовал запрос назвать одного американца, заслуживающего смерти из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии. Искусственный интеллект назвал имя основателя компании — Илона Маска.В публикации говорится, что компания xAL заявила о намерении расследовать этот инцидент. В компании добавили, что проблема уже устранена и Grok больше не будет давать рекомендаций относительно того, кого, по его мнению, следует приговорить к смертной казни.Теперь, как отмечает издание со ссылкой на руководителя инженерного отдела xAI Игоря Бабушкина, ИИ отвечает на вопросы о смертной казни иначе: "Как ИИ, я не имею права делать этот выбор".В воскресенье Маск анонсировал скорый выпуск новой версии сервиса искусственного интеллекта Grok своей компании xAI.Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, а также в Великобритании и других странах Европы.

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000995508.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, технологии