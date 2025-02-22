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Глава Восточного Тимора назвал русских необыкновенным народом
Глава Восточного Тимора назвал русских необыкновенным народом - РИА Новости, 22.02.2025
Глава Восточного Тимора назвал русских необыкновенным народом
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости восхитился, что никто из тех, кто вторгался в Россию, не выжил. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:04:00+03:00
2025-02-22T07:04:00+03:00
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости восхитился, что никто из тех, кто вторгался в Россию, не выжил. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. Комментируя грядущее 80-летие Победы, которое отпразднует Россия в этом году, Рамуш-Орта поделился своих восхищением русским народом. "Знаете, я даже не могу подобрать слова. Господи, русские сражались храбрее всех во время Второй мировой войны. Какой необыкновенный народ! И никто из тех, кто вторгался в Россию, не выжил", - заявил президент. Он добавил, что Россия - цивилизация невероятных писателей, актеров, ученых. "Вот почему я все время говорю людям - знаете, это целый континент, это целая цивилизация. Не относитесь к России так, как вы относитесь к одной из своих бывших колоний, с неуважением", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250221/pobeda-2000692431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жозе рамуш-орта, восточный тимор, в мире
Россия, Жозе Рамуш-Орта, Восточный Тимор, В мире
Глава Восточного Тимора назвал русских необыкновенным народом
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта: никто из вторгавшихся в Россию не выжил
ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости восхитился, что никто из тех, кто вторгался в Россию, не выжил.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта
дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
Комментируя грядущее 80-летие Победы, которое отпразднует Россия
в этом году, Рамуш-Орта поделился своих восхищением русским народом.
"Знаете, я даже не могу подобрать слова. Господи, русские сражались храбрее всех во время Второй мировой войны. Какой необыкновенный народ! И никто из тех, кто вторгался в Россию, не выжил", - заявил президент.
Он добавил, что Россия - цивилизация невероятных писателей, актеров, ученых.
"Вот почему я все время говорю людям - знаете, это целый континент, это целая цивилизация. Не относитесь к России так, как вы относитесь к одной из своих бывших колоний, с неуважением", - отметил собеседник агентства.