https://ria.ru/20250222/solntse-2000943714.html

Ученый рассказал о непредсказуемости последствий "супервзрыва" на Солнце

Ученый рассказал о непредсказуемости последствий "супервзрыва" на Солнце - РИА Новости, 22.02.2025

Ученый рассказал о непредсказуемости последствий "супервзрыва" на Солнце

Супервспышки могут происходить на Солнце, как и на других звёздах, но в современную технологическую эпоху человечество с таким событием ещё не сталкивалось,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T04:14:00+03:00

2025-02-22T04:14:00+03:00

2025-02-22T04:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Супервспышки могут происходить на Солнце, как и на других звёздах, но в современную технологическую эпоху человечество с таким событием ещё не сталкивалось, поэтому оценить, как оно повлияет на технические средства, пока невозможно, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "Солнце, безусловно, способно на "супервзрывы", такие события мы видим на других звездах, а также находим их следы на Земле в кольцах деревьев. Но по-настоящему супервзрыва в современную технологическую эпоху пока не было. По этой причине мы, откровенно говоря, не знаем, как на такое событие среагирует современная техносфера. Не было пока ни одной настоящей возможности проверить это на практике", - сказал Богачёв. Он уточнил, что по этой же причине невозможно сказать, какие нужны условия, чтобы на Солнце произошла супервспышка. Некоторые считают, что для этого звезда должна находиться на пике активности, однако крупнейшие магнитные бури XXI века, произошедшие в 2003 году, и крупные события 2017 года происходили как раз на фоне спадающей солнечной активности, указал учёный. Кроме того, он заявил, что не считает экстраординарными событиями вспышку на Солнце и магнитную бурю 1859 года, которые в некоторых источниках называют "Суперштормом". По словам Богачёва, сравнимые бури были и в 1921 году, а события 2003 года были не существенно слабее.

https://ria.ru/20250211/kometa-1998529972.html

https://ria.ru/20250113/solntse-1993424229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, российская академия наук