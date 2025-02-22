https://ria.ru/20250222/rossija-2000950222.html

Рябков призвал решить проблемы дипломатов в России и США

Рябков призвал решить проблемы дипломатов в России и США - РИА Новости, 22.02.2025

Рябков призвал решить проблемы дипломатов в России и США

Россия с большим вниманием относится к публичным сигналам из США о необходимости восстановления прежней численности персонала посольств в России и в США, но... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:29:00+03:00

2025-02-22T07:29:00+03:00

2025-02-22T07:30:00+03:00

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сша

вашингтон (штат)

сергей рябков

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Россия с большим вниманием относится к публичным сигналам из США о необходимости восстановления прежней численности персонала посольств в России и в США, но сначала двум странам надо на основе взаимности решить проблемы уже работающих дипломатов, а после говорить об увеличении штата посольств и возобновлении работы генконсульств, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы видели соответствующие публичные сигналы высокопоставленных американских представителей и с большим вниманием к ним относимся. Но, в качестве первого шага, все же нужно нормализовать работу тех, кто уже выполняет свои функции в Вашингтоне, в наших генконсульствах в Соединенных Штатах. Снять искусственные ограничения на поездки. Все, разумеется, на основе взаимности. Нужно разгребать абсолютно беспрецедентные по своему размаху завалы в визовой сфере, когда месяцами, если не годами, людям приходится ждать подтверждения возможности выехать в длительные загранкомандировки - это все тоже происходит на взаимной основе", - сказал Рябков. По его словам, прежде чем РФ и США дойдут до стадии, когда пойдет речь об увеличении штата посольств, "надо хотя бы разобраться с тем, что перед нами сейчас, потому что мы штат не увеличим, если будем, как и раньше, проводить разменные схемы: "одного за одного", причем в темпе, который занимает недели по каждому кандидату". Замминистра пояснил, что возобновление работы генконсульств в обеих странах, "конечно, в повестке, но это не вопрос сегодняшнего дня". "Конечно, он не может быть проигнорирован, но последовательность рассмотрения, видимо, будет, все-таки, такая, что на более позднем отрезке мы вернемся к этой теме", - сказал Рябков. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250222/posol-2000944312.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000352949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, сергей лавров, юрий ушаков