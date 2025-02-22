https://ria.ru/20250222/rjabkov-2000952923.html

Рябков рассказал о приоритетных вопросах в диалоге с США

Рябков рассказал о приоритетных вопросах в диалоге с США - РИА Новости, 22.02.2025

Рябков рассказал о приоритетных вопросах в диалоге с США

На нынешнем этапе диалога с США возвращение шести объектов российской дипломатической собственности в Штатах является одним из приоритетных вопросов для Москвы, РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:21:00+03:00

2025-02-22T08:21:00+03:00

2025-02-22T10:10:00+03:00

сша

россия

вашингтон (штат)

сергей рябков

сергей лавров

юрий ушаков

главное разведывательное управление рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На нынешнем этапе диалога с США возвращение шести объектов российской дипломатической собственности в Штатах является одним из приоритетных вопросов для Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для нас есть среди приоритетов то, о чем мало пишут СМИ - это требование вернуть нам незаконно арестованные американской стороной объекты дипломатической недвижимости. Их шесть. В нарушение положений Венской конвенции нам даже отказывают в доступе на эти объекты, хотя они защищены дипломатическим иммунитетом, казалось бы, но это игнорируется американской стороной. Вот один из первостепенных вопросов, один из приоритетов, который мы будем ставить перед американской стороной", - сказал Рябков.Ранее в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в ней участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.Лавров также заявил, что на переговорах российская сторона передала США перечень вопросов, которые нужно решить чтобы обеспечить нормальную работу посольств. Среди этих вопросов, по его словам, есть и проблема дипсобственности.В конце 2016 года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в августе, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

https://ria.ru/20240831/ssha-1969617964.html

https://ria.ru/20250204/sobstvennost-1997283479.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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