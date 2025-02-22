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В австрийской армии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.02.2025
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04:42 22.02.2025 (обновлено: 04:43 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/raysner-2000944471.html
В австрийской армии сделали неожиданное заявление о России
В австрийской армии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 22.02.2025
В австрийской армии сделали неожиданное заявление о России
Отношение США к России претерпело значительное изменение в сторону признания военной силы и больших политических возможностей Москвы, к такому выводу пришел... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:42:00+03:00
2025-02-22T04:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Отношение США к России претерпело значительное изменение в сторону признания военной силы и больших политических возможностей Москвы, к такому выводу пришел полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в своем докладе на YouTube-канале австрийской армии."Владимир Путин уже победил. Почему же? В 2014 году президент США Барак Обама называл Россию региональной силой. Теперь посмотрим на слова нынешнего президента Дональда Трампа: Россию он назвал конкурентом, находящимся на уровне США, Путин —мировой лидер, равный ему, и только Россия способна действовать с позиции мира через силу. Москва вернулась на мировую арену после 2014 года", — заключил Райснер.Кроме того, полковник проанализировал ситуацию на фронте и заявил о тактическом преимуществе российских войск и отметил, что основные усилия Украины сосредоточены на попытке удержать захваченную территорию Курской области, чтобы использовать это на переговорах.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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россия, сша, москва, владимир путин, маркус райснер, барак обама
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Маркус Райснер, Барак Обама
В австрийской армии сделали неожиданное заявление о России

Полковник Райснер: США признали военную и политическую мощь России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Австрии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Отношение США к России претерпело значительное изменение в сторону признания военной силы и больших политических возможностей Москвы, к такому выводу пришел полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в своем докладе на YouTube-канале австрийской армии.
"Владимир Путин уже победил. Почему же? В 2014 году президент США Барак Обама называл Россию региональной силой. Теперь посмотрим на слова нынешнего президента Дональда Трампа: Россию он назвал конкурентом, находящимся на уровне США, Путин —мировой лидер, равный ему, и только Россия способна действовать с позиции мира через силу. Москва вернулась на мировую арену после 2014 года", — заключил Райснер.
Кроме того, полковник проанализировал ситуацию на фронте и заявил о тактическом преимуществе российских войск и отметил, что основные усилия Украины сосредоточены на попытке удержать захваченную территорию Курской области, чтобы использовать это на переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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