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Правительство увеличило финансирование инфраструктуры на Дальнем Востоке - РИА Новости, 22.02.2025
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10:29 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/pravitelstvo-2000967098.html
Правительство увеличило финансирование инфраструктуры на Дальнем Востоке
Правительство увеличило финансирование инфраструктуры на Дальнем Востоке - РИА Новости, 22.02.2025
Правительство увеличило финансирование инфраструктуры на Дальнем Востоке
Правительство РФ увеличило планируемый размер финансирования на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока с 41,4 миллиарда до 73,3 миллиардов рублей,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:29:00+03:00
2025-02-22T10:29:00+03:00
экономика
дальний восток
биробиджан
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство РФ увеличило планируемый размер финансирования на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока с 41,4 миллиарда до 73,3 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина. "Планируемый размер финансирования на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов увеличен с 41,4 миллиарда до 73,3 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение позволит гарантировать федеральное софинансирование проектов, реализуемых в рамках дальневосточной концессии", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства будут направлены из федерального бюджета в 2027–2039 годах и пойдут на софинансирование расходов регионов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств. Отмечается, что за счёт увеличенного объёма финансирования планируется, в том числе, строительство набережной в Хабаровском крае, создание парка "Минный городок" во Владивостоке, а также инновационного научно-технологического центра на острове Русский, строительство мостового перехода через реку Биру в Биробиджане. Кроме того, средства планируется направить на реконструкцию автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, модернизацию наружного освещения в городе Свободном Амурской области и в городе Чите Забайкальского края. "Механизм дальневосточной концессии – один из основных инструментов реализации планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. С помощью такого механизма государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков. Эту работу Правительство ведёт по поручению Президента", - добавляется в сообщении.
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экономика, дальний восток, биробиджан, россия, михаил мишустин
Экономика, Дальний Восток, Биробиджан, Россия, Михаил Мишустин
Правительство увеличило финансирование инфраструктуры на Дальнем Востоке

Правительство увеличило размер финансирования на развитие инфраструктуры в ДФО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство РФ увеличило планируемый размер финансирования на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока с 41,4 миллиарда до 73,3 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.
"Планируемый размер финансирования на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов увеличен с 41,4 миллиарда до 73,3 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение позволит гарантировать федеральное софинансирование проектов, реализуемых в рамках дальневосточной концессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут направлены из федерального бюджета в 2027–2039 годах и пойдут на софинансирование расходов регионов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств.
Отмечается, что за счёт увеличенного объёма финансирования планируется, в том числе, строительство набережной в Хабаровском крае, создание парка "Минный городок" во Владивостоке, а также инновационного научно-технологического центра на острове Русский, строительство мостового перехода через реку Биру в Биробиджане. Кроме того, средства планируется направить на реконструкцию автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, модернизацию наружного освещения в городе Свободном Амурской области и в городе Чите Забайкальского края.
"Механизм дальневосточной концессии – один из основных инструментов реализации планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. С помощью такого механизма государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков. Эту работу Правительство ведёт по поручению Президента", - добавляется в сообщении.
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ЭкономикаДальний ВостокБиробиджанРоссияМихаил Мишустин
 
 
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