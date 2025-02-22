Правительство увеличило финансирование инфраструктуры на Дальнем Востоке
Правительство увеличило размер финансирования на развитие инфраструктуры в ДФО
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство РФ увеличило планируемый размер финансирования на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока с 41,4 миллиарда до 73,3 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.
"Планируемый размер финансирования на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов увеличен с 41,4 миллиарда до 73,3 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение позволит гарантировать федеральное софинансирование проектов, реализуемых в рамках дальневосточной концессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут направлены из федерального бюджета в 2027–2039 годах и пойдут на софинансирование расходов регионов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств.
Отмечается, что за счёт увеличенного объёма финансирования планируется, в том числе, строительство набережной в Хабаровском крае, создание парка "Минный городок" во Владивостоке, а также инновационного научно-технологического центра на острове Русский, строительство мостового перехода через реку Биру в Биробиджане. Кроме того, средства планируется направить на реконструкцию автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, модернизацию наружного освещения в городе Свободном Амурской области и в городе Чите Забайкальского края.
"Механизм дальневосточной концессии – один из основных инструментов реализации планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. С помощью такого механизма государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков. Эту работу Правительство ведёт по поручению Президента", - добавляется в сообщении.
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