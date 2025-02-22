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В США раскрыли, как Трамп подставил Украину - РИА Новости, 22.02.2025
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22:26 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/pomosch-2001047716.html
В США раскрыли, как Трамп подставил Украину
В США раскрыли, как Трамп подставил Украину - РИА Новости, 22.02.2025
В США раскрыли, как Трамп подставил Украину
Президент США Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине, пишет американское издание The National Interest. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:26:00+03:00
2025-02-22T22:26:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине, пишет американское издание The National Interest."Слабость Европы выставлена на всеобщее обозрение. Президент Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине. Америка официально отказалась от исключительно дорогостоящей и провальной попытки натовской экспансии на территории Украины", — говорится в тексте.По мнению автора статьи, "Европа должна пересмотреть свои отношения с целым рядом стран, включая Россию. Ей пора признать, что прочный мир на континенте без участия России невозможен".Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что главу киевского режима не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250222/politika-2001004809.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, россия, юрий ушаков
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Россия, Юрий Ушаков
В США раскрыли, как Трамп подставил Украину

TNI: Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине, пишет американское издание The National Interest.
"Слабость Европы выставлена на всеобщее обозрение. Президент Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине. Америка официально отказалась от исключительно дорогостоящей и провальной попытки натовской экспансии на территории Украины", — говорится в тексте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Западный журналист обратился к Трампу из-за Зеленского
Вчера, 15:41
По мнению автора статьи, "Европа должна пересмотреть свои отношения с целым рядом стран, включая Россию. Ей пора признать, что прочный мир на континенте без участия России невозможен".
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что главу киевского режима не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Флаг над посольством США - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ
Вчера, 17:07
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампСергей ЛавровРоссияЮрий Ушаков
 
 
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