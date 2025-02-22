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В США раскрыли, как Трамп подставил Украину

В США раскрыли, как Трамп подставил Украину - РИА Новости, 22.02.2025

В США раскрыли, как Трамп подставил Украину

Президент США Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине, пишет американское издание The National Interest. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T22:26:00+03:00

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2025-02-22T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине, пишет американское издание The National Interest."Слабость Европы выставлена на всеобщее обозрение. Президент Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине. Америка официально отказалась от исключительно дорогостоящей и провальной попытки натовской экспансии на территории Украины", — говорится в тексте.По мнению автора статьи, "Европа должна пересмотреть свои отношения с целым рядом стран, включая Россию. Ей пора признать, что прочный мир на континенте без участия России невозможен".Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что главу киевского режима не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, россия, юрий ушаков