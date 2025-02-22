https://ria.ru/20250222/peterburg-2000973308.html

В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков

В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков - РИА Новости, 22.02.2025

В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков

Африканец задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении наркотиков, пакет с которыми нашли при обыске в его комнате в общежитии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:02:00+03:00

2025-02-22T12:02:00+03:00

2025-02-22T12:02:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

фонтанка (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Африканец задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении наркотиков, пакет с которыми нашли при обыске в его комнате в общежитии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Полицейскими Адмиралтейского района задержан африканец из Магриба, подозреваемый в распространении наркотиков... Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере - ред.)", - говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, в рамках расследования уголовного дела против африканского гражданина был проведен обыск в его комнате в общежитии на набережной реки Фонтанки. Правоохранители изъяли прозрачный пакет с неизвестным веществом весом около 80 граммов, которое по результатам экспертизы оказалось синтетическим психостимулятором. Уточняется, что фигурант находится под стражей.

https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html

россия

санкт-петербург

фонтанка (река)

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происшествия, россия, санкт-петербург, фонтанка (река)