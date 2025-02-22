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В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков - РИА Новости, 22.02.2025
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12:02 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/peterburg-2000973308.html
В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков
В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков - РИА Новости, 22.02.2025
В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков
Африканец задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении наркотиков, пакет с которыми нашли при обыске в его комнате в общежитии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:02:00+03:00
2025-02-22T12:02:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
фонтанка (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Африканец задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении наркотиков, пакет с которыми нашли при обыске в его комнате в общежитии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Полицейскими Адмиралтейского района задержан африканец из Магриба, подозреваемый в распространении наркотиков... Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере - ред.)", - говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, в рамках расследования уголовного дела против африканского гражданина был проведен обыск в его комнате в общежитии на набережной реки Фонтанки. Правоохранители изъяли прозрачный пакет с неизвестным веществом весом около 80 граммов, которое по результатам экспертизы оказалось синтетическим психостимулятором. Уточняется, что фигурант находится под стражей.
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россия
санкт-петербург
фонтанка (река)
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происшествия, россия, санкт-петербург, фонтанка (река)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Фонтанка (река)
В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков

В Петербурге задержали африканца, подозреваемого в распространении наркотиков

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Африканец задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении наркотиков, пакет с которыми нашли при обыске в его комнате в общежитии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Полицейскими Адмиралтейского района задержан африканец из Магриба, подозреваемый в распространении наркотиков... Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, в рамках расследования уголовного дела против африканского гражданина был проведен обыск в его комнате в общежитии на набережной реки Фонтанки. Правоохранители изъяли прозрачный пакет с неизвестным веществом весом около 80 граммов, которое по результатам экспертизы оказалось синтетическим психостимулятором.
Уточняется, что фигурант находится под стражей.
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