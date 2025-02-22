В Петербурге задержали африканца по делу о распространении наркотиков
В Петербурге задержали африканца, подозреваемого в распространении наркотиков
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Африканец задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении наркотиков, пакет с которыми нашли при обыске в его комнате в общежитии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Полицейскими Адмиралтейского района задержан африканец из Магриба, подозреваемый в распространении наркотиков... Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, в рамках расследования уголовного дела против африканского гражданина был проведен обыск в его комнате в общежитии на набережной реки Фонтанки. Правоохранители изъяли прозрачный пакет с неизвестным веществом весом около 80 граммов, которое по результатам экспертизы оказалось синтетическим психостимулятором.
Уточняется, что фигурант находится под стражей.
Вудлэнду предлагали по 900 рублей за каждую закладку с наркотиками
26 ноября 2024, 07:18