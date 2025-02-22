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Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге - РИА Новости, 22.02.2025
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10:12 22.02.2025 (обновлено: 10:17 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/peterburg-2000964689.html
Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге
Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге - РИА Новости, 22.02.2025
Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге
Двое пьяных жителей Петербурга после отказа в продаже спиртного устроили стрельбу в воздух из пневматического оружия в магазине в Приморском районе... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:12:00+03:00
2025-02-22T10:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Двое пьяных жителей Петербурга после отказа в продаже спиртного устроили стрельбу в воздух из пневматического оружия в магазине в Приморском районе Санкт-Петербурга. а также травмировали грузчика, один из хулиганов уже задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в пятницу днем в полицию Приморского района обратился директор сетевого магазина на Планерной улице, который сообщил о неизвестном, распылившем в торговой зале газ из перцового баллончика. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных при отказе им в продаже алкогольной продукции произвели пять выстрелов в воздух из пневматического оружия, после чего ударили 22-летнего грузчика и распылили в ему в лицо содержимое перцового баллончика, и скрылись с места происшествия", – говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший грузчик не обращался за медпомощью. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Один из подозреваемых, 20-летний местный житель, задержан уже в пятницу, у него изъят пневматический пистолет. Полиция ищет второго фигуранта.
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приморский район
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия
Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге

Двое жителей Петербурга после отказа в продаже спиртного устроили стрельбу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Двое пьяных жителей Петербурга после отказа в продаже спиртного устроили стрельбу в воздух из пневматического оружия в магазине в Приморском районе Санкт-Петербурга. а также травмировали грузчика, один из хулиганов уже задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщает ведомство, в пятницу днем в полицию Приморского района обратился директор сетевого магазина на Планерной улице, который сообщил о неизвестном, распылившем в торговой зале газ из перцового баллончика.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных при отказе им в продаже алкогольной продукции произвели пять выстрелов в воздух из пневматического оружия, после чего ударили 22-летнего грузчика и распылили в ему в лицо содержимое перцового баллончика, и скрылись с места происшествия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший грузчик не обращался за медпомощью.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Один из подозреваемых, 20-летний местный житель, задержан уже в пятницу, у него изъят пневматический пистолет. Полиция ищет второго фигуранта.
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