https://ria.ru/20250222/peterburg-2000964689.html

Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге

Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге - РИА Новости, 22.02.2025

Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге

Двое пьяных жителей Петербурга после отказа в продаже спиртного устроили стрельбу в воздух из пневматического оружия в магазине в Приморском районе... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:12:00+03:00

2025-02-22T10:12:00+03:00

2025-02-22T10:17:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

приморский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Двое пьяных жителей Петербурга после отказа в продаже спиртного устроили стрельбу в воздух из пневматического оружия в магазине в Приморском районе Санкт-Петербурга. а также травмировали грузчика, один из хулиганов уже задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в пятницу днем в полицию Приморского района обратился директор сетевого магазина на Планерной улице, который сообщил о неизвестном, распылившем в торговой зале газ из перцового баллончика. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных при отказе им в продаже алкогольной продукции произвели пять выстрелов в воздух из пневматического оружия, после чего ударили 22-летнего грузчика и распылили в ему в лицо содержимое перцового баллончика, и скрылись с места происшествия", – говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший грузчик не обращался за медпомощью. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Один из подозреваемых, 20-летний местный житель, задержан уже в пятницу, у него изъят пневматический пистолет. Полиция ищет второго фигуранта.

https://ria.ru/20241205/peterburg-1987593115.html

санкт-петербург

приморский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия