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В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии - РИА Новости, 22.02.2025
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02:48 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/pensiya-2000941851.html
В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии
В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии - РИА Новости, 22.02.2025
В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии
Граждане РФ, имеющие трудовой стаж не только в России, но и в государствах ЕАЭС, могут получать пенсию сразу от нескольких стран, рассказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T02:48:00+03:00
2025-02-22T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Граждане РФ, имеющие трудовой стаж не только в России, но и в государствах ЕАЭС, могут получать пенсию сразу от нескольких стран, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. "По соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС граждане имеют право на получение пенсий за трудовой стаж, приобретенный в разных странах-членах союза. При этом каждое государство назначает и выплачивает пенсию за периоды работы, в течение которого вносились страховые взносы на его территории. Соглашение ЕАЭС основано на пропорциональном принципе ответственности членов. Так, если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются", - сказал Никитин. Он также отметил, что ограничений по количеству или размеру пенсий нет, их выплата также не может быть приостановлена или прекращена на основании жительства в другом государстве ЕАЭС. "Для назначения и выплаты учитывается стаж работы не менее 1 года в стране трудоустройства. Если стажа в одной стране недостаточно для получения пенсии, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза", - пояснил депутат. Никитин добавил, что размер пенсии и перечень необходимых документов определяются законодательством каждой страны ЕАЭС. "Стоит заметить, что процесс назначения пенсии с учетом соглашения ЕАЭС имеет на практике целый ряд нюансов, поэтому все "трудные" вопросы следует адресовывать Соцфонду в России и аналогичным госорганам в Евразийском союзе", - посоветовал парламентарий.
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россия, московская область (подмосковье), белоруссия, евразийский экономический союз, московская областная дума, евразийский союз, госдума рф, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Евразийский экономический союз, Московская областная дума, Евразийский Союз, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии

Депутат Никитин: россияне могут получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Граждане РФ, имеющие трудовой стаж не только в России, но и в государствах ЕАЭС, могут получать пенсию сразу от нескольких стран, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
"По соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС граждане имеют право на получение пенсий за трудовой стаж, приобретенный в разных странах-членах союза. При этом каждое государство назначает и выплачивает пенсию за периоды работы, в течение которого вносились страховые взносы на его территории. Соглашение ЕАЭС основано на пропорциональном принципе ответственности членов. Так, если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются", - сказал Никитин.
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Он также отметил, что ограничений по количеству или размеру пенсий нет, их выплата также не может быть приостановлена или прекращена на основании жительства в другом государстве ЕАЭС.
"Для назначения и выплаты учитывается стаж работы не менее 1 года в стране трудоустройства. Если стажа в одной стране недостаточно для получения пенсии, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза", - пояснил депутат.
Никитин добавил, что размер пенсии и перечень необходимых документов определяются законодательством каждой страны ЕАЭС.
"Стоит заметить, что процесс назначения пенсии с учетом соглашения ЕАЭС имеет на практике целый ряд нюансов, поэтому все "трудные" вопросы следует адресовывать Соцфонду в России и аналогичным госорганам в Евразийском союзе", - посоветовал парламентарий.
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