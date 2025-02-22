https://ria.ru/20250222/pensiya-2000941851.html

В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии

В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии - РИА Новости, 22.02.2025

В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии

Граждане РФ, имеющие трудовой стаж не только в России, но и в государствах ЕАЭС, могут получать пенсию сразу от нескольких стран, рассказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T02:48:00+03:00

2025-02-22T02:48:00+03:00

2025-02-22T02:48:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Граждане РФ, имеющие трудовой стаж не только в России, но и в государствах ЕАЭС, могут получать пенсию сразу от нескольких стран, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. "По соглашению о пенсионном обеспечении в ЕАЭС граждане имеют право на получение пенсий за трудовой стаж, приобретенный в разных странах-членах союза. При этом каждое государство назначает и выплачивает пенсию за периоды работы, в течение которого вносились страховые взносы на его территории. Соглашение ЕАЭС основано на пропорциональном принципе ответственности членов. Так, если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются", - сказал Никитин. Он также отметил, что ограничений по количеству или размеру пенсий нет, их выплата также не может быть приостановлена или прекращена на основании жительства в другом государстве ЕАЭС. "Для назначения и выплаты учитывается стаж работы не менее 1 года в стране трудоустройства. Если стажа в одной стране недостаточно для получения пенсии, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза", - пояснил депутат. Никитин добавил, что размер пенсии и перечень необходимых документов определяются законодательством каждой страны ЕАЭС. "Стоит заметить, что процесс назначения пенсии с учетом соглашения ЕАЭС имеет на практике целый ряд нюансов, поэтому все "трудные" вопросы следует адресовывать Соцфонду в России и аналогичным госорганам в Евразийском союзе", - посоветовал парламентарий.

https://ria.ru/20250204/pensii-1997285570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), белоруссия, евразийский экономический союз, московская областная дума, евразийский союз, госдума рф, общество