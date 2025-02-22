https://ria.ru/20250222/orban-2001027682.html

Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине

Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине - РИА Новости, 22.02.2025

Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:43:00+03:00

2025-02-22T18:43:00+03:00

2025-02-22T21:15:00+03:00

в мире

россия

украина

париж

виктор орбан

сергей лавров

юрий ушаков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/00/1528810096_0:273:2671:1775_1920x0_80_0_0_4ec211d5a3113888276fbfb4b2429611.jpg

БУДАПЕШТ, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в качестве лакеев. "Я посмотрел фотографии встречи наших европейских союзников в Париже. Они как будто незрелых груш наелись. Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол. <…> Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты. О Париже все", — сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год.Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.В ноябре, перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, Орбан призывал к попыткам изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас "ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа — Россия и США — сидят в креслах и разговаривают". В Париже 18 и 19 февраля состоялись экстренные саммиты по Украине. В первой встрече участвовали лидеры Франции, Германии, Польши, Италии, Дании и генсек НАТО, на второй к ним присоединились Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция, Бельгия и Канада. Оба саммита завершились без итоговых заявлений.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250218/papperger-1999967033.html

https://ria.ru/20250217/es-1999937041.html

https://ria.ru/20250218/orban-1999951514.html

россия

украина

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, париж, виктор орбан, сергей лавров, юрий ушаков, евросоюз, нато, российский фонд прямых инвестиций