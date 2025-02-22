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Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине - РИА Новости, 22.02.2025
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18:43 22.02.2025 (обновлено: 21:15 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/orban-2001027682.html
Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине
Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине - РИА Новости, 22.02.2025
Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T18:43:00+03:00
2025-02-22T21:15:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в качестве лакеев. &quot;Я посмотрел фотографии встречи наших европейских союзников в Париже. Они как будто незрелых груш наелись. Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол. &lt;…&gt; Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты. О Париже все&quot;, — сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год.Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.В ноябре, перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, Орбан призывал к попыткам изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас "ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа — Россия и США — сидят в креслах и разговаривают". В Париже 18 и 19 февраля состоялись экстренные саммиты по Украине. В первой встрече участвовали лидеры Франции, Германии, Польши, Италии, Дании и генсек НАТО, на второй к ним присоединились Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция, Бельгия и Канада. Оба саммита завершились без итоговых заявлений.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250218/papperger-1999967033.html
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в мире, россия, украина, париж, виктор орбан, сергей лавров, юрий ушаков, евросоюз, нато, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, Париж, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Евросоюз, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций
Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине

Орбан пошутил, что страны ЕС могли бы быть лакеями на переговорах по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в качестве лакеев.
«

"Я посмотрел фотографии встречи наших европейских союзников в Париже. Они как будто незрелых груш наелись. Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол. <…> Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты. О Париже все", — сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год.

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Паппергер: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
18 февраля, 08:33
Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
В ноябре, перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, Орбан призывал к попыткам изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас "ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа — Россия и США — сидят в креслах и разговаривают".
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В Париже 18 и 19 февраля состоялись экстренные саммиты по Украине. В первой встрече участвовали лидеры Франции, Германии, Польши, Италии, Дании и генсек НАТО, на второй к ним присоединились Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция, Бельгия и Канада. Оба саммита завершились без итоговых заявлений.
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.
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18 февраля, 01:40
 
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