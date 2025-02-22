https://ria.ru/20250222/opasnost-2001050528.html
В двух российских регионах объявили ракетную опасность
В двух российских регионах объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.02.2025
В двух российских регионах объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Липецка, Липецкого МО и Воронежской области. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:48:00+03:00
2025-02-22T22:48:00+03:00
2025-02-22T23:35:00+03:00
липецк
воронежская область
игорь артамонов
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Липецка, Липецкого МО и Воронежской области. "Внимание! Ракетная опасность на территории города Липецка и Липецкого МО", - написал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой, а тех, кто на улице - зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Через две минуты - в 22.36 мск - ракетную опасность объявили и в соседней с Липецкой Воронежской области. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется также ракетная опасность!" - написал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецк, воронежская область, игорь артамонов, александр гусев (губернатор)
Липецк, Воронежская область, Игорь Артамонов, Александр Гусев (губернатор)
В двух российских регионах объявили ракетную опасность
В Липецке, Липецком округе и Воронежской области объявили ракетную опасность