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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.02.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:39:00+03:00
2025-02-22T21:39:00+03:00
2025-02-22T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он. Гусев добавил, что силы ПВО наготове.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА