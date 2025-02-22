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Рамуш-Орта заявил, что был шокирован действиями Обамы против России - РИА Новости, 22.02.2025
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08:29 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/obama-2000953669.html
Рамуш-Орта заявил, что был шокирован действиями Обамы против России
Рамуш-Орта заявил, что был шокирован действиями Обамы против России - РИА Новости, 22.02.2025
Рамуш-Орта заявил, что был шокирован действиями Обамы против России
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил, что был шокирован тем, как бывший президент США Барак Обама обошелся с Россией. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:29:00+03:00
2025-02-22T08:29:00+03:00
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил, что был шокирован тем, как бывший президент США Барак Обама обошелся с Россией. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. По словам Рамуша-Орты, враждебное отношение США к России началось не с президентства Джо Байдена, а восходило к Бараку Обаме. "Я был шокирован, когда Обама стал первым, кто неправильно распорядился отношениями с Россией. Затем пришел Байден, назвавший Путина диктатором и назвавший Си Цзиньпина диктатором", - отметил президент Восточного Тимора в беседе с агентством. Ранее в Кремле, комментируя эти заявления Байдена, заявили, что его агрессивная лексика в адрес президента РФ Владимира Путина не красит американского лидера, глава российского государства на это реагировать не будет.
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в мире, россия, сша, восточный тимор, жозе рамуш-орта, барак обама, джо байден
В мире, Россия, США, Восточный Тимор, Жозе Рамуш-Орта, Барак Обама, Джо Байден
Рамуш-Орта заявил, что был шокирован действиями Обамы против России

Рамуш-Орта: я был шокирован тем, как Обама обошелся с Россией

© AP Photo / Kandhi BarnezЖозе Рамуш-Орта
Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Kandhi Barnez
Жозе Рамуш-Орта. Архивное фото
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил, что был шокирован тем, как бывший президент США Барак Обама обошелся с Россией.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
По словам Рамуша-Орты, враждебное отношение США к России началось не с президентства Джо Байдена, а восходило к Бараку Обаме.
"Я был шокирован, когда Обама стал первым, кто неправильно распорядился отношениями с Россией. Затем пришел Байден, назвавший Путина диктатором и назвавший Си Цзиньпина диктатором", - отметил президент Восточного Тимора в беседе с агентством.
Ранее в Кремле, комментируя эти заявления Байдена, заявили, что его агрессивная лексика в адрес президента РФ Владимира Путина не красит американского лидера, глава российского государства на это реагировать не будет.
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13 февраля, 23:12
 
В миреРоссияСШАВосточный ТиморЖозе Рамуш-ОртаБарак ОбамаДжо Байден
 
 
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