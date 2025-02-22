https://ria.ru/20250222/obama-2000953669.html

Рамуш-Орта заявил, что был шокирован действиями Обамы против России

Рамуш-Орта заявил, что был шокирован действиями Обамы против России - РИА Новости, 22.02.2025

Рамуш-Орта заявил, что был шокирован действиями Обамы против России

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил, что был шокирован тем, как бывший президент США Барак Обама обошелся с Россией. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:29:00+03:00

2025-02-22T08:29:00+03:00

2025-02-22T08:29:00+03:00

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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил, что был шокирован тем, как бывший президент США Барак Обама обошелся с Россией. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. По словам Рамуша-Орты, враждебное отношение США к России началось не с президентства Джо Байдена, а восходило к Бараку Обаме. "Я был шокирован, когда Обама стал первым, кто неправильно распорядился отношениями с Россией. Затем пришел Байден, назвавший Путина диктатором и назвавший Си Цзиньпина диктатором", - отметил президент Восточного Тимора в беседе с агентством. Ранее в Кремле, комментируя эти заявления Байдена, заявили, что его агрессивная лексика в адрес президента РФ Владимира Путина не красит американского лидера, глава российского государства на это реагировать не будет.

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