https://ria.ru/20250222/kazakhstan-2000951610.html

Генконсул России в Уральске поздравил ветерана Великой Отечественной войны

Генконсул России в Уральске поздравил ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.02.2025

Генконсул России в Уральске поздравил ветерана Великой Отечественной войны

Генеральный консул России в Уральске поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича со 102 днём рождения, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:56:00+03:00

2025-02-22T07:56:00+03:00

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АСТАНА, 22 фев - РИА Новости. Генеральный консул России в Уральске поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича со 102 днём рождения, сообщает в субботу пресс-служба посольства РФ в Казахстане. "Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул Константин Погорельский посетили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Степановича Гапича, который отметил свой 102-й день рождения", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии. Российские дипломаты поздравили Ивана Степановича и выразили глубокое уважение и благодарность за беспримерный подвиг, совершенный на полях сражений, добавили в посольстве. Отмечается, что Иван Гапич участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. А в 2023 году ему была присвоена высшая степень отличия Казахстана "Халык Кахарманы" (Народный герой - ред.). Ветеран ушёл добровольцем на фронт в 1941 году и участвовал в освобождении оккупированных территорий Смоленщины и Белоруссии, дойдя до Кенигсберга. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проживающим в Казахстане ветеранам правительство выплатит по 5 миллионов тенге (9,8 тысячи долларов). В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Казахстане станет военный парад в Астане. Он пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года.

https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html

https://ria.ru/20250217/veteran-1999895508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, россия, астана, алексей грубый, касым-жомарт токаев