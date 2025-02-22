Генконсул России в Уральске поздравил ветерана Великой Отечественной войны
Генконсул России в Уральске поздравил ветерана ВОВ Гапича со 102 днем рождения
Гвоздики. Архивное фото
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АСТАНА, 22 фев - РИА Новости. Генеральный консул России в Уральске поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича со 102 днём рождения, сообщает в субботу пресс-служба посольства РФ в Казахстане.
"Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул Константин Погорельский посетили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Степановича Гапича, который отметил свой 102-й день рождения", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии.
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Российские дипломаты поздравили Ивана Степановича и выразили глубокое уважение и благодарность за беспримерный подвиг, совершенный на полях сражений, добавили в посольстве.
Отмечается, что Иван Гапич участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. А в 2023 году ему была присвоена высшая степень отличия Казахстана "Халык Кахарманы" (Народный герой - ред.). Ветеран ушёл добровольцем на фронт в 1941 году и участвовал в освобождении оккупированных территорий Смоленщины и Белоруссии, дойдя до Кенигсберга.
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проживающим в Казахстане ветеранам правительство выплатит по 5 миллионов тенге (9,8 тысячи долларов).
В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Казахстане станет военный парад в Астане. Он пройдёт в Астане 7 мая, это произойдёт впервые с 2019 года.