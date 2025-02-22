https://ria.ru/20250222/itmivt-2000955214.html

МЧС назвало причины пожара в институте на Варшавском шоссе

МЧС назвало причины пожара в институте на Варшавском шоссе - РИА Новости, 22.02.2025

МЧС назвало причины пожара в институте на Варшавском шоссе

Основной версией причины пожара в здании Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН считается замыкание электропроводки,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:59:00+03:00

2025-02-22T08:59:00+03:00

2025-02-22T08:59:00+03:00

происшествия

москва

российская академия наук

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Основной версией причины пожара в здании Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН считается замыкание электропроводки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Причина пожара - замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду в здании Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. В тушении принимали участие три вертолета, ликвидировали пожар только утром. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000509047.html

москва

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