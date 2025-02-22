https://ria.ru/20250222/informatsiya-2000951009.html

Посол Яковенко прокомментировал открытие хаба Sputnik в Эфиопии

Посол Яковенко прокомментировал открытие хаба Sputnik в Эфиопии - РИА Новости, 22.02.2025

Посол Яковенко прокомментировал открытие хаба Sputnik в Эфиопии

Продвижение российских нарративов по всем актуальным международным темам поспособствует информационной деколонизации Африки, иначе Запад продолжит доминировать, РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:37:00+03:00

2025-02-22T07:37:00+03:00

2025-02-22T07:37:00+03:00

россия

африка

эфиопия

александр яковенко

валентина матвиенко

дмитрий киселев

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979177779_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_6484784e38d5bba112032a1e00bf6a8d.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Продвижение российских нарративов по всем актуальным международным темам поспособствует информационной деколонизации Африки, иначе Запад продолжит доминировать, высказал мнение РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. В среду в Эфиопии открылся многофункциональный информационный хаб Sputnik - это первый редакционный центр агентства вне арабской Африки. В церемонии открытия участвовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Продвижение российских нарративов по всем актуальным темам международной повестки дня будет способствовать, информационной деколонизации Глобального Юга, в том числе стран Африки", - написал Яковенко в статье "За что Россия будет биться в Эфиопии" по итогам визита спикера Совфеда Валентины Матвиенко в эту страну. По его мнению, без этой альтернативы Запад будет продолжать доминировать в глобальном информпространстве, даже при том, что все факты были, есть и будут не на его стороне. Сегодня Запад закрылся от альтернативных точек зрения на происходящее в мире на территории своих государств, считает Яковенко. "Но ему все же придется конкурировать с нами на информационном поле мирового большинства, где для нас ограничений нет. Более того, нас там ждут", - указал он. Яковенко отметил, что открытие в Эфиопии студии Sputnik является шагом расширения присутствия России на Африканском континенте. "Многофункциональный редакционный центр обеспечивает вещание, которое представляет российскую точку зрения по широкому кругу вопросов международной повестки дня, а значит африканцы будут лучше понимать нашу политику и все что с ней связано", - полагает он. "Без такого понимания невозможно развивать двусторонние экономические отношения, а также продвигать наши интересы в Африке", - заключил Яковенко. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000422231.html

https://ria.ru/20250219/sputnik--2000337496.html

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403695.html

россия

африка

эфиопия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, эфиопия, александр яковенко, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире