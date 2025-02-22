https://ria.ru/20250222/informatsiya-2000951009.html
Посол Яковенко прокомментировал открытие хаба Sputnik в Эфиопии
Посол Яковенко прокомментировал открытие хаба Sputnik в Эфиопии - РИА Новости, 22.02.2025
Посол Яковенко прокомментировал открытие хаба Sputnik в Эфиопии
Продвижение российских нарративов по всем актуальным международным темам поспособствует информационной деколонизации Африки, иначе Запад продолжит доминировать, РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:37:00+03:00
2025-02-22T07:37:00+03:00
2025-02-22T07:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Продвижение российских нарративов по всем актуальным международным темам поспособствует информационной деколонизации Африки, иначе Запад продолжит доминировать, высказал мнение РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. В среду в Эфиопии открылся многофункциональный информационный хаб Sputnik - это первый редакционный центр агентства вне арабской Африки. В церемонии открытия участвовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Продвижение российских нарративов по всем актуальным темам международной повестки дня будет способствовать, информационной деколонизации Глобального Юга, в том числе стран Африки", - написал Яковенко в статье "За что Россия будет биться в Эфиопии" по итогам визита спикера Совфеда Валентины Матвиенко в эту страну. По его мнению, без этой альтернативы Запад будет продолжать доминировать в глобальном информпространстве, даже при том, что все факты были, есть и будут не на его стороне. Сегодня Запад закрылся от альтернативных точек зрения на происходящее в мире на территории своих государств, считает Яковенко. "Но ему все же придется конкурировать с нами на информационном поле мирового большинства, где для нас ограничений нет. Более того, нас там ждут", - указал он. Яковенко отметил, что открытие в Эфиопии студии Sputnik является шагом расширения присутствия России на Африканском континенте. "Многофункциональный редакционный центр обеспечивает вещание, которое представляет российскую точку зрения по широкому кругу вопросов международной повестки дня, а значит африканцы будут лучше понимать нашу политику и все что с ней связано", - полагает он. "Без такого понимания невозможно развивать двусторонние экономические отношения, а также продвигать наши интересы в Африке", - заключил Яковенко. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000422231.html
https://ria.ru/20250219/sputnik--2000337496.html
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, эфиопия, александр яковенко, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире
Россия, Африка, Эфиопия, Александр Яковенко, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ, В мире
Посол Яковенко прокомментировал открытие хаба Sputnik в Эфиопии
Посол Яковенко: продвижение российских нарративов поможет деколонизации Африки
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Продвижение российских нарративов по всем актуальным международным темам поспособствует информационной деколонизации Африки, иначе Запад продолжит доминировать, высказал мнение РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
В среду в Эфиопии
открылся многофункциональный информационный хаб Sputnik - это первый редакционный центр агентства вне арабской Африки
. В церемонии открытия участвовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко
и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
.
"Продвижение российских нарративов по всем актуальным темам международной повестки дня будет способствовать, информационной деколонизации Глобального Юга, в том числе стран Африки", - написал Яковенко
в статье "За что Россия
будет биться в Эфиопии" по итогам визита спикера Совфеда Валентины Матвиенко в эту страну.
По его мнению, без этой альтернативы Запад будет продолжать доминировать в глобальном информпространстве, даже при том, что все факты были, есть и будут не на его стороне.
Сегодня Запад закрылся от альтернативных точек зрения на происходящее в мире на территории своих государств, считает Яковенко.
"Но ему все же придется конкурировать с нами на информационном поле мирового большинства, где для нас ограничений нет. Более того, нас там ждут", - указал он.
Яковенко отметил, что открытие в Эфиопии студии Sputnik является шагом расширения присутствия России на Африканском континенте.
"Многофункциональный редакционный центр обеспечивает вещание, которое представляет российскую точку зрения по широкому кругу вопросов международной повестки дня, а значит африканцы будут лучше понимать нашу политику и все что с ней связано", - полагает он.
"Без такого понимания невозможно развивать двусторонние экономические отношения, а также продвигать наши интересы в Африке", - заключил Яковенко.
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.