https://ria.ru/20250222/grazhdanstvo-2000940711.html

В МВД рассказали о важной отметке в свидетельстве о рождении

В МВД рассказали о важной отметке в свидетельстве о рождении - РИА Новости, 22.02.2025

В МВД рассказали о важной отметке в свидетельстве о рождении

Для получения маткапитала в России необходима отметка в свидетельстве о рождении ребенка, указывающая основания приобретения российского гражданства, ее... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T02:19:00+03:00

2025-02-22T02:19:00+03:00

2025-02-22T02:19:00+03:00

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абхазия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Для получения маткапитала в России необходима отметка в свидетельстве о рождении ребенка, указывающая основания приобретения российского гражданства, ее проставляют как в РФ, так и за границей, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Подтверждением гражданства Российской Федерации для ребенка до 14 лет служит отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства. Отметка ставится на обратной стороне свидетельства о рождении либо на свободном от текста поле перевода на русский язык иностранного документа, удостоверяющего регистрацию рождения ребенка", - говорится в материалах. В МВД отметили повышение интереса со стороны заявителей к вопросу проставления отметки, так как раньше ее наличие носило рекомендательный характер. В текущем году отметка по-прежнему не является обязательной, и за ее отсутствие штраф не предусмотрен, но есть случаи, когда она необходима. "Случаи, когда она может потребоваться: при постановке или снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства; для получения материнского капитала; при оформлении ребенку паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе заграничного; для выезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, если у ребенка нет российского загранпаспорта или в российский паспорт родителя ребенка не внесены сведения о нем; для оформления субсидируемых авиабилетов", - уточнили правоохранители. Проставить штамп в свидетельство о рождении можно в паспортно-визовом сервисе МВД РФ, многофункциональном миграционном центре или же в посольстве и консульстве России за рубежом. Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250220/matkapital-2000497618.html

https://ria.ru/20250201/matkapital-1996736950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, абхазия, армения, общество