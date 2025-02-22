https://ria.ru/20250222/grazhdanstvo-2000940711.html
В МВД рассказали о важной отметке в свидетельстве о рождении
В МВД рассказали о важной отметке в свидетельстве о рождении - РИА Новости, 22.02.2025
В МВД рассказали о важной отметке в свидетельстве о рождении
Для получения маткапитала в России необходима отметка в свидетельстве о рождении ребенка, указывающая основания приобретения российского гражданства, ее... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T02:19:00+03:00
2025-02-22T02:19:00+03:00
2025-02-22T02:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Для получения маткапитала в России необходима отметка в свидетельстве о рождении ребенка, указывающая основания приобретения российского гражданства, ее проставляют как в РФ, так и за границей, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Подтверждением гражданства Российской Федерации для ребенка до 14 лет служит отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства. Отметка ставится на обратной стороне свидетельства о рождении либо на свободном от текста поле перевода на русский язык иностранного документа, удостоверяющего регистрацию рождения ребенка", - говорится в материалах. В МВД отметили повышение интереса со стороны заявителей к вопросу проставления отметки, так как раньше ее наличие носило рекомендательный характер. В текущем году отметка по-прежнему не является обязательной, и за ее отсутствие штраф не предусмотрен, но есть случаи, когда она необходима. "Случаи, когда она может потребоваться: при постановке или снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства; для получения материнского капитала; при оформлении ребенку паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе заграничного; для выезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, если у ребенка нет российского загранпаспорта или в российский паспорт родителя ребенка не внесены сведения о нем; для оформления субсидируемых авиабилетов", - уточнили правоохранители. Проставить штамп в свидетельство о рождении можно в паспортно-визовом сервисе МВД РФ, многофункциональном миграционном центре или же в посольстве и консульстве России за рубежом. Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250220/matkapital-2000497618.html
https://ria.ru/20250201/matkapital-1996736950.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, армения, общество
Россия, Абхазия, Армения, Общество
В МВД рассказали о важной отметке в свидетельстве о рождении
В МВД рассказали об отметке о российском гражданстве для получения маткапитала
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Для получения маткапитала в России необходима отметка в свидетельстве о рождении ребенка, указывающая основания приобретения российского гражданства, ее проставляют как в РФ, так и за границей, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Подтверждением гражданства Российской Федерации для ребенка до 14 лет служит отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства. Отметка ставится на обратной стороне свидетельства о рождении либо на свободном от текста поле перевода на русский язык иностранного документа, удостоверяющего регистрацию рождения ребенка", - говорится в материалах.
В МВД отметили повышение интереса со стороны заявителей к вопросу проставления отметки, так как раньше ее наличие носило рекомендательный характер. В текущем году отметка по-прежнему не является обязательной, и за ее отсутствие штраф не предусмотрен, но есть случаи, когда она необходима.
"Случаи, когда она может потребоваться: при постановке или снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства; для получения материнского капитала; при оформлении ребенку паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе заграничного; для выезда в Абхазию
, Армению
, Белоруссию
, Казахстан
, Киргизию
и Южную Осетию
, если у ребенка нет российского загранпаспорта или в российский паспорт родителя ребенка не внесены сведения о нем; для оформления субсидируемых авиабилетов", - уточнили правоохранители.
Проставить штамп в свидетельство о рождении можно в паспортно-визовом сервисе МВД РФ, многофункциональном миграционном центре или же в посольстве и консульстве России
за рубежом. Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней, заключили в ведомстве.