https://ria.ru/20250222/es-2000992655.html

ЕС может потерять 28 миллиардов евро из-за пошлин Трампа, пишет Bloomberg

ЕС может потерять 28 миллиардов евро из-за пошлин Трампа, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.02.2025

ЕС может потерять 28 миллиардов евро из-за пошлин Трампа, пишет Bloomberg

Евросоюз может потерять по меньшей мере 28 миллиардов евро из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин на ввоз в США стали и алюминия,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:17:00+03:00

2025-02-22T14:17:00+03:00

2025-02-22T14:17:00+03:00

сша

дональд трамп

марош шефчович

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/21/1499522176_0:2:2134:1202_1920x0_80_0_0_f7e1702cdd9a24c8ede032b2bd824caf.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Евросоюз может потерять по меньшей мере 28 миллиардов евро из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин на ввоз в США стали и алюминия, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "В Евросоюзе оценивают, что первая волна пошлин Дональда Трампа на сталь и алюминий может нанести ущерб на сумму не менее 28 миллиардов евро для экспорта блока, что может стать серьезной эскалацией в торговой войне американского президента. Количество (попадающих под пошлины - ред.) вещей, среди которых, по оценкам ЕС, будут и производные (из стали и алюминия - ред.), может быть в четыре раза выше, чем в последний раз, когда Трамп нацеливался на металлический сектор блока", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в пятницу провел брифинг для послов блока после своего визита в Вашингтон и предупредил их о том, что ситуация с пошлинами неопределенная, детали и объем пошлин могут поменяться. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

https://ria.ru/20250216/italija-1999685427.html

https://ria.ru/20250215/es-1999605091.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире