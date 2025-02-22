https://ria.ru/20250222/ekspert-2000953424.html

Эксперт объяснила, чем опасна потеря доступа к "Госуслугам"

Эксперт объяснила, чем опасна потеря доступа к "Госуслугам" - РИА Новости, 22.02.2025

Эксперт объяснила, чем опасна потеря доступа к "Госуслугам"

Даже кратковременная потеря доступа к "Госуслугам" в результате схемы аферистов с заменой ключей от домофона чревата попаданием к злоумышленникам электронных... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:26:00+03:00

2025-02-22T08:26:00+03:00

2025-02-22T08:43:00+03:00

общество

технологии

александра пожарская

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Даже кратковременная потеря доступа к "Госуслугам" в результате схемы аферистов с заменой ключей от домофона чревата попаданием к злоумышленникам электронных копий документов россиян, что в будущем грозит чередой мошеннических атак, заявила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. Мошенники придумали новую схему для обмана россиян, рассказали ранее в феврале РИА Новости в компании "Видеоглаз". Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками известных компаний, которые занимаются продажей, производством и установкой систем безопасности, и предлагают бесплатную замену ключей от домофона. Затем запрашивают код из смс, который отправляется якобы от компании и так получают доступ в том числе к учетной записи "Госуслуг". "Опасность этой схемы в том, что в личном кабинете на "Госуслугах" содержатся все самые важные электронные копии документов гражданина. Вполне вероятно, что злоумышленники не успеют оформить на имя жертвы кредиты или займы (но и это не исключено) к моменту восстановления доступа законным владельцем. Но гарантировано, что они могут скопировать всю эту информацию в свои базы и воспользоваться ею не только в моменте", - рассказала Пожарская. "Не редки случаи, когда жертва, восстановившая контроль над своим личным кабинетом и уверенная в собственной безопасности, через некоторое время сталкивается с чередой мошеннических атак по самым разным схемам. Справедливо будет говорить, что пострадавшим можно считать каждого, кто назвал код из смс по телефону. И, к сожалению, таких жертв сотни тысяч по всей стране", - добавила она. Эксперт рассказала также, что легенда о необходимости замены ключей от домофона в связи с техническим обслуживанием Управляющей компанией входных групп и дверей подъездов относительно молода. Ее использование в "Мошеловке" стали фиксировать примерно полтора года назад. Но сначала мошенники применяли ее в схемах с QR-кодами, распространяя объявления о замене домофонов и ключей на досках у подъездов и в домовых чатах. "В каждом таком объявлении размещался QR-код, необходимый якобы для оформления заявки. На самом деле эти коды вели на фишинговые сайты и заражали устройства жильцов вредоносным программным обеспечением, позволяющим следить за устройством или удаленно управлять гаджетом, а значит получить доступ к сервисам и личным кабинетам жертвы", - сообщила Пожарская. Но схема с QR-кодами со временем стала менее эффективной, тогда мошенники стали использовать легенду с домофонными ключами в классической схеме телефонного мошенничества для выведывания кода второго фактора доступа к аккаунту на "Госуслугах", указала эксперт.

https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html

https://ria.ru/20241207/ekspert-1987843497.html

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общество, технологии, александра пожарская