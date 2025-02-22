https://ria.ru/20250222/ekspert-2000941032.html

Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в общественных местах

Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в общественных местах - РИА Новости, 22.02.2025

Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в общественных местах

Мошенники подделывают точки Wi-Fi в местах общественного пользования, чтобы получить доступ к трафику и личной информации жертв, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T02:24:00+03:00

2025-02-22T02:24:00+03:00

2025-02-22T02:52:00+03:00

общество

технологии

алла храпунова

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники подделывают точки Wi-Fi в местах общественного пользования, чтобы получить доступ к трафику и личной информации жертв, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова."Подделка точек Wi-Fi в местах общественного пользования периодически встречается... Во-первых, общие точки доступа дают возможность мошенникам подключиться к вашему трафику", — сказала она. По словам Храпуновой, аферисты создают поддельные точки доступа, называя их схожим с популярной сетью или подходящим ассоциативно под место, где пользователь ищет доступ к интернету, названием. "Это крайне опасно, ведь мошенники таким образом воруют весь поток трафика, данные с гаджета, получают полный доступ к нему и к конфиденциальной информации жертв: электронная почта, учетные записи, пароль, номер банковской карты и другие", — добавила эксперт. Собеседница агентства посоветовала уточнять названия точек Wi-Fi у сотрудников организаций, в их официальных каналах в социальных сетях. Кроме того, Храпунова отметила, что качественный и надежный Wi-Fi не будет запрашивать коды от соцсетей и мессенджеров. "Если же предлагается авторизация в аккаунтах соцсетей — лучше этого избегать, поскольку есть высокий риск показать мошеннику свои учетные данные", — предупредила она.Рекомендуется для защиты отключить на устройствах функцию автоматического подключения к публичным точкам Wi-Fi, заключила эксперт.

https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000500078.html

https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000179647.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, алла храпунова