За что Россия будет биться в Эфиопии
Читать ria.ru в
Эфиопия никогда не была чьей-либо колонией, что довольно редкое историческое явление в Африке. Сто двадцать шесть миллионов дружественных нам людей, которые живут почти в центре Африки, куда из Москвы летают прямые рейсы "Эфиопских авиалиний". Но мы летели самолетом председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко, под крылом которой собрались руководители 14 российских министерств и ведомств, а также представительный пул журналистов-международников, которые должны были освещать знаковый визит в Аддис-Абебу. Визит носил двусторонний характер, и главной его задачей было уплотнение ткани наших двусторонних отношений, придание им более динамичного характера в рамках нашей новой политики в Африке.
Принимали с особым пиететом, и это политическое гостеприимство чувствовалось во всем. Эфиопия — это не только страна кофе и красивых людей, это еще очень перспективное и влиятельное государство на африканском континенте. Присутствие в ее столице Африканского союза, а также активное участие в БРИКС придает ей особый политический вес на международной арене. И все же был один пункт программы визита, который придал ему стратегическое звучание. Это открытие многофунционального редакционного центра Sputnik, ориентированного на местные элиты и широкую публику. Перерезание красной ленточки В. И. Матвиенко и Генеральным директором медиагруппы "Россия сегодня" Д. К. Киселевым, который специально прилетел вместе с Валентиной Ивановной, стало символичным шагом расширения присутствия России на африканском континенте. Радио, интернет, одним словом, все, что может предложить современное средство массовой информации мирового уровня. Оно дополнит вещание радио Sputnik в Мали, Камеруне, Нигерии, Нигере, Ботсване, Малави и Гвинее. С этого момента Sputnik в Эфиопии становится опорным российским средством массовой информации на континенте.
Матвиенко оценила значение открытия студии Sputnik в Эфиопии
19 февраля, 21:38
В отличие от корреспондентских пунктов, которые собирают информацию, многофункциональный редакционный центр обеспечивает и вещание, представляющее российскую точку зрения по широкому кругу вопросов международной повестки дня, а значит африканцы будут лучше понимать нашу политику и все, что с ней связано. Без такого понимания невозможно развивать двусторонние экономические отношения, а также продвигать наши интересы в Африке. Сегодня перед международным информационным агентством "Россия сегодня" стоит задача расширения географии информационного присутствия в Африке, что вытекает из всего комплекса задач, поставленных лидерами России и африканских стран на двух состоявшихся саммитах на высшем уровне. На очереди вещание на амхарском, суахили и хауса языках. Это большая интеллектуальная работа.
У Sputnik появился первый официальный партнер в ЦАР
21 февраля, 14:07
Продвижение российских нарративов по всем актуальным темам международной повестки дня будет способствовать информационной деколонизации Глобального Юга, в том числе стран Африки. Без этой альтернативы Запад будет продолжать доминировать в глобальном информпространстве, даже при том, что все факты были, есть и будут не на его стороне.
Сегодня Запад закрылся от альтернативных точек зрения на происходящее в мире на территории своих государств. Но ему все же придется конкурировать с нами на информационном поле мирового большинства, где для нас ограничений нет. Более того, нас там ждут.
Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко
19 февраля, 20:58