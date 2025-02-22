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Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины - РИА Новости, 22.02.2025
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01:49 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/dubinskiy--2000939684.html
Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины
Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины - РИА Новости, 22.02.2025
Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, заявил в Telegram-канале о выдвижении своей кандидатуры на пост... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:49:00+03:00
2025-02-22T01:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, заявил в Telegram-канале о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.Официального объявления выборов в постсоветской республике пока не было."Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины", — написал он.Кроме того, парламентарий заявил, что Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить проведения выборов. Подкупом, угрозами и уголовными делами он устранил всех конкурентов, пояснил политик."Он заставляет конкурентов отказаться от участия в выборах, чтобы объявить себя безальтернативным кандидатом", — заключил ДубинскийСрок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Россия неоднократно указывала на нелегитимность Зеленского как на потенциальную возможность юридически обесценить любые итоги переговоров. 18 февраля президент США Дональд Трамп призвал провести выборы на Украине, если ее власти хотят получить место за столом переговоров. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины

Депутат Верховной рады Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины

© РИА Новости / СтрингерАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, заявил в Telegram-канале о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.
Официального объявления выборов в постсоветской республике пока не было.
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"Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины", — написал он.
Кроме того, парламентарий заявил, что Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить проведения выборов. Подкупом, угрозами и уголовными делами он устранил всех конкурентов, пояснил политик.
"Он заставляет конкурентов отказаться от участия в выборах, чтобы объявить себя безальтернативным кандидатом", — заключил Дубинский
Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Россия неоднократно указывала на нелегитимность Зеленского как на потенциальную возможность юридически обесценить любые итоги переговоров. 18 февраля президент США Дональд Трамп призвал провести выборы на Украине, если ее власти хотят получить место за столом переговоров. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов.
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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