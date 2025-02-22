https://ria.ru/20250222/dubinskiy--2000939684.html

Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины

Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины - РИА Новости, 22.02.2025

Дубинский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, заявил в Telegram-канале о выдвижении своей кандидатуры на пост... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:49:00+03:00

2025-02-22T01:49:00+03:00

2025-02-22T01:49:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который с ноября 2024 года находится в СИЗО, заявил в Telegram-канале о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.Официального объявления выборов в постсоветской республике пока не было."Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины", — написал он.Кроме того, парламентарий заявил, что Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить проведения выборов. Подкупом, угрозами и уголовными делами он устранил всех конкурентов, пояснил политик."Он заставляет конкурентов отказаться от участия в выборах, чтобы объявить себя безальтернативным кандидатом", — заключил ДубинскийСрок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Россия неоднократно указывала на нелегитимность Зеленского как на потенциальную возможность юридически обесценить любые итоги переговоров. 18 февраля президент США Дональд Трамп призвал провести выборы на Украине, если ее власти хотят получить место за столом переговоров. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html

https://ria.ru/20250219/ukraine-2000372401.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины