https://ria.ru/20250222/dolg-2000950069.html

Старейшей в мире серийной убийце пришел долг в 96 рублей после смерти

Старейшей в мире серийной убийце пришел долг в 96 рублей после смерти - РИА Новости, 22.02.2025

Старейшей в мире серийной убийце пришел долг в 96 рублей после смерти

Хабаровской пенсионерке Софье Жуковой, признанной старейшей в мире серийной убийцей, спустя четыре года после ее смерти пришел долг в 96 рублей, выяснило РИА... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:27:00+03:00

2025-02-22T07:27:00+03:00

2025-02-22T14:39:00+03:00

происшествия

хабаровск

жкх

долги

убийство

софья жукова

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хабаровской пенсионерке Софье Жуковой, признанной старейшей в мире серийной убийцей, спустя четыре года после ее смерти пришел долг в 96 рублей, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.Агентство узнало, что в прошлом году на ее имя выписали судебный приказ по задолженности за газ, тепло и электроэнергию на эту сумму, которую она так и не оплатила до смерти.По данным следствия, Жукова совершила первое убийство в 2005 году, на тот момент ей уже было 66 лет. Ее обвинили в расправе над восьмилетней девочкой, которая жила с ней в одном подъезде. Позднее в 2013-м потрошительница убила топором знакомую, а затем расчленила и выбросила ее тело.В январе 2019 года в Хабаровске нашли останки дворника. В его убийстве и расчленении также обвинили Жукову, которой на тот момент было уже 80 лет. Пенсионерка умерла от коронавируса в декабре 2020-го, а в январе 2021 года суд признал ее виновной в трех убийствах, уголовное дело прекратили в связи ее смертью.

https://ria.ru/20250216/dolg-1999639675.html

https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html

хабаровск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, жкх, долги, убийство, софья жукова