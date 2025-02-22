https://ria.ru/20250222/dolg-2000950069.html
Старейшей в мире серийной убийце пришел долг в 96 рублей после смерти
Старейшей в мире серийной убийце пришел долг в 96 рублей после смерти - РИА Новости, 22.02.2025
Старейшей в мире серийной убийце пришел долг в 96 рублей после смерти
Хабаровской пенсионерке Софье Жуковой, признанной старейшей в мире серийной убийцей, спустя четыре года после ее смерти пришел долг в 96 рублей, выяснило РИА... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:27:00+03:00
2025-02-22T07:27:00+03:00
2025-02-22T14:39:00+03:00
происшествия
хабаровск
жкх
долги
убийство
софья жукова
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хабаровской пенсионерке Софье Жуковой, признанной старейшей в мире серийной убийцей, спустя четыре года после ее смерти пришел долг в 96 рублей, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.Агентство узнало, что в прошлом году на ее имя выписали судебный приказ по задолженности за газ, тепло и электроэнергию на эту сумму, которую она так и не оплатила до смерти.По данным следствия, Жукова совершила первое убийство в 2005 году, на тот момент ей уже было 66 лет. Ее обвинили в расправе над восьмилетней девочкой, которая жила с ней в одном подъезде. Позднее в 2013-м потрошительница убила топором знакомую, а затем расчленила и выбросила ее тело.В январе 2019 года в Хабаровске нашли останки дворника. В его убийстве и расчленении также обвинили Жукову, которой на тот момент было уже 80 лет. Пенсионерка умерла от коронавируса в декабре 2020-го, а в январе 2021 года суд признал ее виновной в трех убийствах, уголовное дело прекратили в связи ее смертью.
https://ria.ru/20250216/dolg-1999639675.html
https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, жкх, долги, убийство, софья жукова
Происшествия, Хабаровск, ЖКХ, Долги, Убийство, Софья Жукова
Старейшей в мире серийной убийце пришел долг в 96 рублей после смерти
Серийной убийце Жуковой через 4 года после смерти пришел долг в 96 рублей
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хабаровской пенсионерке Софье Жуковой, признанной старейшей в мире серийной убийцей, спустя четыре года после ее смерти пришел долг в 96 рублей, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.
Агентство узнало, что в прошлом году на ее имя выписали судебный приказ по задолженности за газ, тепло и электроэнергию на эту сумму, которую она так и не оплатила до смерти.
По данным следствия, Жукова совершила первое убийство в 2005 году, на тот момент ей уже было 66 лет. Ее обвинили в расправе над восьмилетней девочкой, которая жила с ней в одном подъезде. Позднее в 2013-м потрошительница убила топором знакомую, а затем расчленила и выбросила ее тело.
В январе 2019 года в Хабаровске
нашли останки дворника. В его убийстве и расчленении также обвинили Жукову, которой на тот момент было уже 80 лет.
Пенсионерка умерла от коронавируса в декабре 2020-го, а в январе 2021 года суд признал ее виновной в трех убийствах, уголовное дело прекратили в связи ее смертью.