Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США
Рябков: в диалоге с США есть два параллельных политически взаимосвязанных трека
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На сегодняшний день в диалоге России и США два параллельных, но взаимосвязанных трека: один по ситуации вокруг Украины, другой – по двусторонним вопросам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если сказать несколько упрощенно, то на сегодня перед нами два параллельных, но, разумеется, в какой-то мере, политически взаимосвязанных трека: один - это украинские дела, другой - это двусторонка", - сказал Рябков.
Он отметил, что "на сегодня есть понимание, что мы первоочередным порядком будем заниматься развитием и углублением нашего диалога по двусторонним делам".
"Я имею в виду здесь, прежде всего, раздражители (в двусторонних отношениях - ред.), и параллельно будет запускаться некий процесс, связанный с украинским кризисом. Что касается других сюжетов, в том числе международных и в том числе стратегической стабильности, то такая возможность есть, и мы ранее неоднократно говорили, что диалог по стратегической стабильности и по контролю над вооружениями возможен, когда мы увидим зримые сдвиги к лучшему в американской политике. Я думаю, что нужно говорить о ближневосточных делах с американцами - это тоже очевидная вещь, с учетом динамики и глубины развивающихся там процессов, и с учетом той роли, которую Россия играла и будет играть на этом азимуте мировых дел. Так что все возможно", - добавил замминистра.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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