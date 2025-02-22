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Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 22.02.2025 (обновлено: 10:53 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/dialog-2000969038.html
Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США
Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США - РИА Новости, 22.02.2025
Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США
На сегодняшний день в диалоге России и США два параллельных, но взаимосвязанных трека: один по ситуации вокруг Украины, другой – по двусторонним вопросам,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:52:00+03:00
2025-02-22T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
сергей рябков
сергей лавров
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На сегодняшний день в диалоге России и США два параллельных, но взаимосвязанных трека: один по ситуации вокруг Украины, другой – по двусторонним вопросам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если сказать несколько упрощенно, то на сегодня перед нами два параллельных, но, разумеется, в какой-то мере, политически взаимосвязанных трека: один - это украинские дела, другой - это двусторонка", - сказал Рябков.Он отметил, что "на сегодня есть понимание, что мы первоочередным порядком будем заниматься развитием и углублением нашего диалога по двусторонним делам"."Я имею в виду здесь, прежде всего, раздражители (в двусторонних отношениях - ред.), и параллельно будет запускаться некий процесс, связанный с украинским кризисом. Что касается других сюжетов, в том числе международных и в том числе стратегической стабильности, то такая возможность есть, и мы ранее неоднократно говорили, что диалог по стратегической стабильности и по контролю над вооружениями возможен, когда мы увидим зримые сдвиги к лучшему в американской политике. Я думаю, что нужно говорить о ближневосточных делах с американцами - это тоже очевидная вещь, с учетом динамики и глубины развивающихся там процессов, и с учетом той роли, которую Россия играла и будет играть на этом азимуте мировых дел. Так что все возможно", - добавил замминистра.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250222/ryabkov-2000947786.html
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россия, сша, украина, сергей рябков, сергей лавров, юрий ушаков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США

Рябков: в диалоге с США есть два параллельных политически взаимосвязанных трека

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На сегодняшний день в диалоге России и США два параллельных, но взаимосвязанных трека: один по ситуации вокруг Украины, другой – по двусторонним вопросам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если сказать несколько упрощенно, то на сегодня перед нами два параллельных, но, разумеется, в какой-то мере, политически взаимосвязанных трека: один - это украинские дела, другой - это двусторонка", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Рябков обозначил основные вопросы для саммита Россия-США
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Он отметил, что "на сегодня есть понимание, что мы первоочередным порядком будем заниматься развитием и углублением нашего диалога по двусторонним делам".
"Я имею в виду здесь, прежде всего, раздражители (в двусторонних отношениях - ред.), и параллельно будет запускаться некий процесс, связанный с украинским кризисом. Что касается других сюжетов, в том числе международных и в том числе стратегической стабильности, то такая возможность есть, и мы ранее неоднократно говорили, что диалог по стратегической стабильности и по контролю над вооружениями возможен, когда мы увидим зримые сдвиги к лучшему в американской политике. Я думаю, что нужно говорить о ближневосточных делах с американцами - это тоже очевидная вещь, с учетом динамики и глубины развивающихся там процессов, и с учетом той роли, которую Россия играла и будет играть на этом азимуте мировых дел. Так что все возможно", - добавил замминистра.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаСергей РябковСергей ЛавровЮрий УшаковПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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