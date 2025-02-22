https://ria.ru/20250222/dialog-2000969038.html

Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США

Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США - РИА Новости, 22.02.2025

Рябков назвал два параллельных трека в диалоге России и США

На сегодняшний день в диалоге России и США два параллельных, но взаимосвязанных трека: один по ситуации вокруг Украины, другой – по двусторонним вопросам,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:52:00+03:00

2025-02-22T10:52:00+03:00

2025-02-22T10:53:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На сегодняшний день в диалоге России и США два параллельных, но взаимосвязанных трека: один по ситуации вокруг Украины, другой – по двусторонним вопросам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если сказать несколько упрощенно, то на сегодня перед нами два параллельных, но, разумеется, в какой-то мере, политически взаимосвязанных трека: один - это украинские дела, другой - это двусторонка", - сказал Рябков.Он отметил, что "на сегодня есть понимание, что мы первоочередным порядком будем заниматься развитием и углублением нашего диалога по двусторонним делам"."Я имею в виду здесь, прежде всего, раздражители (в двусторонних отношениях - ред.), и параллельно будет запускаться некий процесс, связанный с украинским кризисом. Что касается других сюжетов, в том числе международных и в том числе стратегической стабильности, то такая возможность есть, и мы ранее неоднократно говорили, что диалог по стратегической стабильности и по контролю над вооружениями возможен, когда мы увидим зримые сдвиги к лучшему в американской политике. Я думаю, что нужно говорить о ближневосточных делах с американцами - это тоже очевидная вещь, с учетом динамики и глубины развивающихся там процессов, и с учетом той роли, которую Россия играла и будет играть на этом азимуте мировых дел. Так что все возможно", - добавил замминистра.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250222/ryabkov-2000947786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, сергей рябков, сергей лавров, юрий ушаков, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)