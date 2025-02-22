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Глава Дагестана прокомментировал оскорбления чиновника в адрес жителя - РИА Новости, 22.02.2025
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01:35 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/dagestan-2000938729.html
Глава Дагестана прокомментировал оскорбления чиновника в адрес жителя
Глава Дагестана прокомментировал оскорбления чиновника в адрес жителя - РИА Новости, 22.02.2025
Глава Дагестана прокомментировал оскорбления чиновника в адрес жителя
Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя в своем Telegram-канале оскорбления главы Казбековского района республики Гаджимурада Мусаева в адрес местного... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:35:00+03:00
2025-02-22T01:35:00+03:00
общество
казбековский район
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя в своем Telegram-канале оскорбления главы Казбековского района республики Гаджимурада Мусаева в адрес местного жителя, отметил, что чиновник стал жертвой провокации и его слова были обращены к конкретному человеку, Ранее жители села Хубар Казбековского района записали видеообращение, в котором выступили против генплана, заявив, что он составлен в ущерб их интересам. По словам сельчан, у них изымают 237 гектаров земель, которые исторически принадлежали им. В пятницу в Сети появилась запись телефонного разговора с местным жителем, в котором глава района говорит, что разработал генплан развития поселения до 2030 года и послал на три буквы тех, кого он не устраивает. "То, что Гаджимурад Мусаев не смог сдержать эмоций, никак его не красит, но я могу понять уровень напряжения, которое он переживает в эти дни, отстаивая, я подчеркиваю, законное (!) решение. Разумеется, его слова были обращены к конкретному собеседнику, который умело провоцировал Мусаева, а никак не к жителям села", – написал Меликов. Такой метод глава Дагестана назвал грязным. По его словам, публикация аудио- или видеозаписи, не предназначенной для широкой аудитории, – "это противоречит представлениям о мужестве и чести". По словам Меликова, Казбековский район посетит лично председатель правительства, который "еще раз изучит на месте ситуацию в селе Хубар". Также он заявил, что позже пригласит к себе актив села, чтобы открыто с ними поговорить и вместе подвести итог произошедшего. Между тем Мусаев в своем Telegram-канале заявил, что телефонный разговор, запись которого попала в публичное пространство, "состоялся между двумя взрослыми мужчинами и носил частный характер". Чиновник заявил, что "ожидал честного и открытого диалога, а не таких провокационных действий". "Прозвучавшие в разговоре резкие слова не были адресованы всем жителям села Хубар. Это был эмоциональный ответ конкретным собеседникам. Тем не менее, я осознаю, что подобные выражения могли быть восприняты иначе, и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения всем, кто мог ошибочно принять эти слова на свой счет", – написал Мусаев.
https://ria.ru/20201216/shtraf-1589471819.html
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общество, казбековский район, сергей меликов
Общество, Казбековский район, Сергей Меликов
Глава Дагестана прокомментировал оскорбления чиновника в адрес жителя

Меликов: глава Казбековского района Мусаев стал жертвой провокации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя в своем Telegram-канале оскорбления главы Казбековского района республики Гаджимурада Мусаева в адрес местного жителя, отметил, что чиновник стал жертвой провокации и его слова были обращены к конкретному человеку,
Ранее жители села Хубар Казбековского района записали видеообращение, в котором выступили против генплана, заявив, что он составлен в ущерб их интересам. По словам сельчан, у них изымают 237 гектаров земель, которые исторически принадлежали им. В пятницу в Сети появилась запись телефонного разговора с местным жителем, в котором глава района говорит, что разработал генплан развития поселения до 2030 года и послал на три буквы тех, кого он не устраивает.
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"То, что Гаджимурад Мусаев не смог сдержать эмоций, никак его не красит, но я могу понять уровень напряжения, которое он переживает в эти дни, отстаивая, я подчеркиваю, законное (!) решение. Разумеется, его слова были обращены к конкретному собеседнику, который умело провоцировал Мусаева, а никак не к жителям села", – написал Меликов.
Такой метод глава Дагестана назвал грязным. По его словам, публикация аудио- или видеозаписи, не предназначенной для широкой аудитории, – "это противоречит представлениям о мужестве и чести".
По словам Меликова, Казбековский район посетит лично председатель правительства, который "еще раз изучит на месте ситуацию в селе Хубар". Также он заявил, что позже пригласит к себе актив села, чтобы открыто с ними поговорить и вместе подвести итог произошедшего.
Между тем Мусаев в своем Telegram-канале заявил, что телефонный разговор, запись которого попала в публичное пространство, "состоялся между двумя взрослыми мужчинами и носил частный характер". Чиновник заявил, что "ожидал честного и открытого диалога, а не таких провокационных действий".
"Прозвучавшие в разговоре резкие слова не были адресованы всем жителям села Хубар. Это был эмоциональный ответ конкретным собеседникам. Тем не менее, я осознаю, что подобные выражения могли быть восприняты иначе, и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения всем, кто мог ошибочно принять эти слова на свой счет", – написал Мусаев.
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ОбществоКазбековский районСергей Меликов
 
 
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