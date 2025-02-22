https://ria.ru/20250222/bpla-2000954003.html

Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область

Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область - РИА Новости, 22.02.2025

Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА у границ Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:34:00+03:00

2025-02-22T08:34:00+03:00

2025-02-22T08:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА у границ Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили украинский беспилотник над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили у границ Воронежской области один украинский БПЛА. В регионе пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА из-за отсутствия угрозы области не объявлялась", - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250218/gusev-1999955200.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)