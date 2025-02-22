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Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область
Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область - РИА Новости, 22.02.2025
Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область
Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА у границ Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:34:00+03:00
2025-02-22T08:34:00+03:00
2025-02-22T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА у границ Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили украинский беспилотник над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили у границ Воронежской области один украинский БПЛА. В регионе пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА из-за отсутствия угрозы области не объявлялась", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250218/gusev-1999955200.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронежскую область
Губернатор Гусев: пострадавших после уничтожения БПЛА у Воронежской области нет