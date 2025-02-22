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В Турции заявили о готовности принять встречу представителей РФ и США - РИА Новости, 22.02.2025
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12:43 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ankara-2000979243.html
В Турции заявили о готовности принять встречу представителей РФ и США
В Турции заявили о готовности принять встречу представителей РФ и США - РИА Новости, 22.02.2025
В Турции заявили о готовности принять встречу представителей РФ и США
Анкара уже заявила о готовности принять встречу представителей РФ и США, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:43:00+03:00
2025-02-22T12:43:00+03:00
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сша
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сергей лавров
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юрий ушаков
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Анкара уже заявила о готовности принять встречу представителей РФ и США, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил в субботу РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такая встреча пройдет в третьей стране, конкретное место сейчас согласовывается. "Мы уже на самом высоком уровне выразили готовность принять переговоры. Но пока ничего конкретного в этом направлении нет",- сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать возможность Анкары принять планируемые переговоры представителей РФ и США. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Кроме того, Лавров сообщил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях.
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россия, сша, анкара (провинция), сергей лавров, сергей рябков, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Анкара (провинция), Сергей Лавров, Сергей Рябков, Юрий Ушаков, В мире
В Турции заявили о готовности принять встречу представителей РФ и США

Источник: Турция заявила о готовности принять встречу представителей РФ и США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Анкара уже заявила о готовности принять встречу представителей РФ и США, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил в субботу РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такая встреча пройдет в третьей стране, конкретное место сейчас согласовывается.
"Мы уже на самом высоком уровне выразили готовность принять переговоры. Но пока ничего конкретного в этом направлении нет",- сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать возможность Анкары принять планируемые переговоры представителей РФ и США.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Кроме того, Лавров сообщил, что российская и американская стороны договорились о скорой встрече своих заместителей для устранения помех в двусторонних отношениях.
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