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В Турции поражение Украины назвали уроком для Запада - РИА Новости, 22.02.2025
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12:35 22.02.2025 (обновлено: 22:04 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/analitik-2000978415.html
В Турции поражение Украины назвали уроком для Запада
В Турции поражение Украины назвали уроком для Запада - РИА Новости, 22.02.2025
В Турции поражение Украины назвали уроком для Запада
Поражение Украины в конфронтации с Россией привело в том числе к поражению Запада, это урок для всех, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:35:00+03:00
2025-02-22T22:04:00+03:00
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АНКАРА, 22 фев — РИА Новости. Поражение Украины в конфронтации с Россией привело в том числе к поражению Запада, это урок для всех, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского. В частности, назвал его "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправданна. "Поражение Украины — это поражение Запада. Это поражение — урок для тех, кто делает политику, поддерживая Запад, для тех, кто пользуется всевозможными манипуляциями в социальных сетях и прессе, для тех, кто манипулирует рынками, используя свою экономическую мощь. Запад сам перерезал веревку тем, кто следует за ним", — заявил Латифоглу. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности России и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что эти меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000810468.html
https://ria.ru/20250219/politika-2000406207.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио
В Турции поражение Украины назвали уроком для Запада

Аналитик Латифоглу: Украина и Запад потерпели поражение, это урок для всех

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 22 фев — РИА Новости. Поражение Украины в конфронтации с Россией привело в том числе к поражению Запада, это урок для всех, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского. В частности, назвал его "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправданна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios
21 февраля, 14:40
"Поражение Украины — это поражение Запада. Это поражение — урок для тех, кто делает политику, поддерживая Запад, для тех, кто пользуется всевозможными манипуляциями в социальных сетях и прессе, для тех, кто манипулирует рынками, используя свою экономическую мощь. Запад сам перерезал веревку тем, кто следует за ним", — заявил Латифоглу.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности России и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
На Западе отреагировали на резкие заявления Трампа в адрес Зеленского
19 февраля, 21:22
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что эти меры неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Турции заявили, что Зеленский проиграл в конфликте на Украине
19 февраля, 08:31
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
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