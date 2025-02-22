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Один из адвокатов Diddy отказался представлять его интересы - РИА Новости, 22.02.2025
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01:53 22.02.2025 (обновлено: 01:54 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/advokat-2000940094.html
Один из адвокатов Diddy отказался представлять его интересы
Один из адвокатов Diddy отказался представлять его интересы - РИА Новости, 22.02.2025
Один из адвокатов Diddy отказался представлять его интересы
Один из адвокатов скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, отказался представлять его интересы,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:53:00+03:00
2025-02-22T01:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Один из адвокатов скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, отказался представлять его интересы, сославшись на невозможность делать это эффективно, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ходатайство. "В четверг Энтони Рикко подал ходатайство в суд Нью-Йорка, в котором заявил: "Ни при каких обстоятельствах я не смогу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса", - указывает телеканал. Отмечается, что более подробного объяснения Рикко не привел, однако отметил, что его решение не повлияет на назначенную дату суда по делу Комбса 5 мая. По данным телеканала, в команде Diddy остается еще пять адвокатов. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html
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нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, в мире
Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, В мире
Один из адвокатов Diddy отказался представлять его интересы

Один из адвокатов рэпера Diddy отказался представлять его за неэффективностью

© AP Photo / Invision/ Donald TraillАмериканский рэпер Шон Комбс (Diddy)
Американский рэпер Шон Комбс (Diddy) - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Invision/ Donald Traill
Американский рэпер Шон Комбс (Diddy). Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Один из адвокатов скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, отказался представлять его интересы, сославшись на невозможность делать это эффективно, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ходатайство.
"В четверг Энтони Рикко подал ходатайство в суд Нью-Йорка, в котором заявил: "Ни при каких обстоятельствах я не смогу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса", - указывает телеканал.
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Отмечается, что более подробного объяснения Рикко не привел, однако отметил, что его решение не повлияет на назначенную дату суда по делу Комбса 5 мая.
По данным телеканала, в команде Diddy остается еще пять адвокатов.
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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